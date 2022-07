Anunciando nuevos juegos para el mes de julio y hay muchos más

Según lo previsto, Microsoft anunció hoy el lanzamiento de i Nuevos juegos de Xbox Game Pass En la primera quincena de julio para Xbox Series X/S, PC, Xbox One y Móvil vía Cloud. Una interesante selección de títulos, empezando por The Return of the Yakuza.

Yakuza Zero, Kiwami y Kiwami 2 regresan para Game Pass Haberlo eliminado en los últimos meses, sin duda una buena noticia para Todos los fans de la famosa saga de SEGA. Aquí está la lista completa de nuevos juegos de Xbox Game Pass para julio de 2022:

Xbox Game Pass julio de 2022

Última llamada BBS (PC) – 5 de julio

Yakuza 0 (nube, consola, PC) – 5 de julio

Yakuza Kiwami (nube, consola, PC) – 5 de julio

Yakuza Kiwami 2 (nube, consola, PC) – 5 de julio

DJMax Respect V (nube, consola, PC) – 7 de julio

Matchpoint Tennis Championship (nube, consola, PC) – 7 de julio

Road 96 (nube, consola, PC) – 7 de julio

Escape Academy (Consola, PC) – 14 de julio

My Friend Peppa Pig (Nube, Consola, PC) – 14 de julio

abrumar (PC) – 14 de julio

PAW Patrol llama a la película Adventure City (nube, consola, PC) – 14 de julio

Simulador PowerWash (nube, consola, PC) – 14 de julio

A partir del 15 de julio En cambio, los siguientes juegos dejarán el catálogo de Xbox Game Pass y PC Game Pass: Atomcrops (Nube, Consola, PC) carroña (Nube, Consola, PC) Children of Morta (Nube, Consola, PC) cuentos de chris (nube, consola, PC) y Lethal League Blaze (nube, consola, PC).