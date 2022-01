Anticipazioni Tempesta d’amore: SHIRIN sotto ricatto!

Famiglia e amore torneranno a contrapporsi nella prossima stagione di tempestad de amor. Nelle puntate tedesche jabón della, Shirin Ceylán (Merve Çakır) si vedrà infatti costretta a rinunciare all’uomo che ama per colpa della famiglia di quest’ultimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der liebe ¡presto en onda en Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Shirin inizia una storia con Henning

Se nelle puntate di Tempesta d’amore actualmente en onda sui nostri teleschermi Shirin è tormentata dal suo amore impossibile per florián (Arne Lober), en Germania la ragazza ha ben due uomini che la amano alla follia!

Come sappiamo, la bella Ceylan ruberà infatti il ​​cuore sia a gerry richter (Johannes Hut) – fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) affetto da un ritardo cognitivo – sia a Henning von Thalheim (Matthias Zera), aficionado sumiller nonché cugino di Maja (Christina Arends).

Benché molto legata a Gerry, inicialmente Shirin avrà occhi únicamente por Henning, con cui inizierà una relazione. I problemi, però, non tarderanno a presentarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, noticia tedesche: Shirin costretta a lasciare Henning

Con il passare del tempo, infatti, i due fidanzati innamorati si troveranno spesso a discutere, anche a causa della diversa estrazione sociale. Il peggio arribe però quando Henning regalerà alla fidanzata una vacanza wellness di più giorni lontano dal Fürstenhof… proprio en ocasione della visita dei propri genitori!

Inutile dire che Shirin resterà profondamente ferita nello scoprire che il suo amato non solo non voleva presentarla alla famiglia, ma ha addirittura provato a farla “sparire”. Ben presto, però, inizierà a combrendere il comportamento del suo amato…

Quando i genitori di Henning – Judit (Veronika von Lauer-Münchhofen) mi Heinrich (ralph chicha) – compariranno al Fürstenhof dimostreranno infatti fin da subito poco entusiasmo nello scoprire chi è la compagna del figlio. Impressione che non migliorerà quando verranno a sapere che la ragazza fa le pulizie in hotel!

Convinti che Shirin possa essere di ostacolo al brillante futuro del figlio, Heinrich non esiterà a ricattarla, costringendola a lasciare Henning. Quest’ultimo – totalmente all’oscuro delle macchinazioni del genitore – non si darà pace per la separazione dalla sua amata. Sarà però proprio grazie al suo “rivale” Gerry che la verità verrà alla luce…

Come reagirà il giovane sommelier alla scoperta del ricatto dei genitori contro la sua amata Shirin? E, soprattutto, quest’ultima tornerà da lui?

(Puntate 3767-73, en onda in Germania dal 3 al 18 febrero 2022)