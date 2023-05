Alpine A290_β: míralo más de cerca, porque está debajo del Renault 5

regresión dual – En 2024 reeditado Renault 5, que será únicamente eléctrico. Y como en el pasado, a este modelo se unirá la variante deportiva de la marca Alpine, que llegará al mercado poco después. A diferencia del pasado, ya no hablaremos de Renault 5 Alpine, sino de Alpino A290, porque la marca deportiva francesa irá “por su cuenta” y construirá una gama real -totalmente eléctrica- que irá mucho más allá del actual A110. De hecho, a una versión deportiva del Renault 5 le seguirá un crossover compacto en 2025, el sucesor del A110 en 2026 y dos crossover más grandes en 2027 y 2028.

Comprensible pero no mucho Y para el A290, Alpine presentó hoy el prototipo, cuyo nombre lleva la extensión β para enfatizar que no es solo una ‘primera idea’, sino una evolución avanzada hacia lo que será el auto final. Obviamente, la carrocería totalmente de carbono no se volverá a proponer por obvias razones de costo, pero en general, la línea de la carrocería nos permite echar un vistazo al lado terminado, incluso si está enAlpino A290_β Hay superestructuras de ancho extremo y puertas traseras disimuladas, que en cambio estarán presentes en el modelo que se comercializará.

Proyectores y marcos absolutos – Por otro lado encontraremos, casi sin cambios, los faros auxiliares, inspirados en las lámparas Alpine que ganaron Marchas en los setentaLas llantas serán de 19 pulgadas, no de 20 como en el concepto.

fuera de la cabina – Si la vista externa es proporcionada por A290_ Te permite adivinar cómo seráestándar alpino – Pero Renault 5 – el interior es bastante “imaginativo”: el asiento del conductor es central, difícil de alcanzar y flanqueado por dos asientos exteriores que se retiran ligeramente de los otros pasajeros. Los cinturones de seguridad son del tipo racing y falta el sofá trasero, en cuyo lugar hay una barra giratoria, para esperar que el coche esté en muy “mala” posición.

equipo de carreras – el hardwareComo mínimo, se limita a una pantalla frontal que proporciona algunos indicadores necesarios para el uso virtual en la pista. Sobre el CorreaEstán los mandos más utilizados, que tienen una forma vagamente hexagonal, mientras que otros se ciernen sobre el parabrisas. En el interior también hay una palanca de freno de mano inspirada en los rallyes.

anular la tarea – Por otro lado, en un puenteAlpino A290_β Hay un comando que activa la función”sobresalir“,” que significa “arriba”. Al pulsarlo se modifican los parámetros del vehículo para permitir el máximo rendimiento durante 10 segundos. Después todo vuelve automáticamente a la configuración original para no afectar a la autonomía. Esta solución ya aparecerá en el A290 y futuros Alpines .

unidad única – Por otro lado, se esperaba muy poco de la mecánica. L’Alpino A290_β multiplicar Dos motores eléctricos Delanteros, uno para cada rueda, pero ambos A290 de serie, ambos Renault 5, tendrán solo uno, que probablemente esté relacionado con el Renault Mégane E-Tech que desarrolla 218 CV. Pero quién sabe, tal vez esté un poco lleno de vitaminas en la variante alpina.

estructura personalizada – Sin embargo, los ingenieros de Alpine prometen que 290 Tendrá un comportamiento significativamente diferente al de su hermano Renault, seguro. Orientado a la conducción deportiva. Después de todo, la plataforma utilizada, a saber, el CMFB-EV, cuenta con suspensión trasera independiente, que es una mejora inusual para esta clase de vehículos y deja mucho espacio para la personalización del comportamiento en carretera.