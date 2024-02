Allegri tras el partido Juve-Udinese, rueda de prensa y entrevistas: disfruta de la retransmisión en directo

Massimiliano Allegri Lo comentó en vivo por televisión y en la conferencia de prensa. Juventus-UdineseVálido hasta el día veinticuatro de Ligaque terminó con un resultado 1-0 En beneficio de los invitados: Vuelva a leer las declaraciones del entrenador y de los campeones del partido.

Cambiasso a DAZN: “Los abucheos no me sorprenden”

Cambiasso añadió y concluyó: “Somos la Juventus, carga y honor. Aquí si empatamos parece una tragedia. Tenemos un punto en tres partidos, la gente está acostumbrada a cierto tipo de resultados. Hoy fue así y no me sorprende”, afirmó. abucheado. Ellos existen. El Inter tiene más experiencia, ha jugado partidos más importantes. “Tenemos que permanecer unidos pero no tengo ninguna duda, el grupo es fantástico”.

Cambiasso a DAZN: “Ya no hay que entrar en pánico”

Cambiasso a DAZN: “Nadie esperaba un partido como este en términos de resultados. Nos faltó determinación en ataque para marcar goles. En la segunda parte fuimos lentos y ellos cerraron bien el balón, deberíamos haber movido el balón más rápido. Estamos trabajando en nuestro manera, y esto es lo que queremos.” “Se trata de llegar a la Liga de Campeones. Nos encontramos luchando contra el Inter, pero ahora continuamos nuestro camino con calma y sin pánico porque nos perdimos tres partidos. Necesitamos trabajar con calma y claridad. Me siento cómodo en todas las zonas del campo. Me gusta jugar con el balón, y trato de cubrir las posiciones correctas y dar “lo mejor que puedo”..

Cambiasso a Sky: “Un claro descenso”

Cambiasso en Sky: “Nos faltó un poco de determinación en ataque y un poco de suerte. En la segunda mitad ellos terminaron bien el partido, tuvimos que entregar el balón más rápido. Nos queda un camino por recorrer. Hasta ahora tenemos 53 puntos y tenemos seguir.” “Mantengan la calma como dijo el entrenador. Ahora hay que reaccionar y seguir trabajando, necesitamos confianza. El descenso está claro, un punto en tres partidos no es mucho, pero creo que es una cuestión de episodios. Yo trato con mis compañeros”. y personal importante, no tengo un rol preferente”.

Cioffi a DAZN: “Prueba de una gran fortaleza mental”

Ciovi a DAZN: “Esta velada es una recompensa por la determinación mostrada por los chicos de creer en mis ideas y en mi forma de trabajar. Los chicos han luchado increíblemente bien, todos lo han hecho muy bien, los que empezaron desde el principio y los que se unieron desde el principio. “Gianetti ha aportado equilibrio, lectura y experiencia. Los chicos siempre han mantenido una actitud proactiva, nunca les falta trabajo. Hoy tenían una gran fuerza mental. El aspecto físico prevalece entre muchos jugadores jóvenes y talentosos y estoy feliz por ellos. “Empezar de nuevo después de un 2-2 y 2-3 en el tiempo de descuento no es fácil. ¿Okoye? No fue una sorpresa verlo jugar con su personalidad. Tengo suerte de tener tres porteros fuertes”..

Allegri habla de la ausencia de Vlahovic

Allegri añadió en la rueda de prensa y concluyó su discurso: “Las ausencias no se notan, hasta ahora el equipo ha jugado y sumado puntos con y sin Vlahovic, Danilo y Chiesa”..

Allegri en la rueda de prensa sobre Chiesa y Locatelli

Allegri en la rueda de prensa sobre los cambios de Chiesa y Locatelli: “Federico hizo un buen partido, me dije, entremos a Ealing y luego a Seri, así tal vez salga algo de su centro. Nicolosi es un futbolista, lo he metido en algunas situaciones a balón parado. Sin embargo, ahora viene la tarea difícil.” En parte porque mientras gane todo será fácil”..

Allegri en la rueda de prensa: “En línea con los objetivos de la temporada”

Allegri añadió en la rueda de prensa: “Hacer pequeñas conversaciones en este momento es inútil, es un momento en el que necesitamos resetearnos y alcanzar rápidamente la cuota de Champions. Somos coherentes con los objetivos de la temporada, y lo más importante es comprometernos con el equipo”. construido para ganar. “Intentamos estar cerca del Inter y ahora no todo está perdido”..

Allegri en la rueda de prensa: La derrota no es resultado de un nocaut en Milán

Allegri en la rueda de prensa: “Esta derrota no es el resultado de la derrota en Milán contra el Inter. El Udinese es un equipo físico que se ralentiza, una vez que desciendes es difícil. Hemos perdido dos partidos seguidos, pero la visión sobre el equipo no debería cambiar. A partir de mañana tenemos que pensar en el partido del sábado contra el Verona. Tenemos que volver”. Para sumar puntos.

Cioffi en Sky: “Bien hecho a los chicos, Gianetti, el líder silencioso”

Sioufi en el cielo: “Los muchachos estuvieron bien, pasamos momentos difíciles mentalmente pero ellos nunca se dieron por vencidos. El plan de juego se ejecutó con mucho esfuerzo porque son campeones. Quien entró jugó muy bien. Lautaro Gianetti es un líder silencioso, no habla mucho y habla mucho.” “Muchos golpes. Nos aportó mucho en el vestuario en términos de calma y serenidad. Estas son las cosas que echamos de menos porque somos un equipo bastante joven sin hacernos lamentar dos ausencias importantes como las de Pereira y Deulofeu. Otro “El paso fue de convicción y frustración por no aceptar lo que dicen los datos. Luego seguimos trabajando, sabiendo que estábamos cerca de la meta, pero no demasiado”..

Allegri contó a DAZN sobre la falta de oportunidades laborales para Alcaraz

Allegri concluyó a DAZN: “En las últimas tres semanas, es a la gente que no juega a la que tengo que traer. En retrospectiva, no vamos a ninguna parte. ¿Alcaraz? Preferí traer a otros jugadores por cómo iba el partido. “A todos nos gusta ganar. Nos hubiera gustado seguir los pasos del Inter, pero si estamos -7 con un partido más, tenemos que ser realistas”..

Allegri a DAZN: “Los jóvenes necesitan crecer”

Allegri continuó su análisis de DAZN explicando: “Los jugadores jóvenes necesitan crecer, he tenido muchos de ellos desde que estaba en Milán y lo sé muy bien. Lo que pasó contra el Udinese fue sólo un accidente. Este momento podría volverse muy peligroso. No lo hacemos. tener que mirar.” “El Inter jugó la final de la Liga de Campeones el año pasado, su autoestima ha aumentado y sólo se les puede felicitar, pero felicito a mis jugadores porque están jugando un torneo igualmente importante”..

Allegri a DAZN: Felicitaciones al Inter e Inzaghi

Allegri continuó para DAZN: “Cuando la Juve ganó nueve campeonatos fue porque era el equipo más fuerte. Al igual que ahora el Inter. El equipo más fuerte gana, eso es normal. Anotar 60 puntos con un partido menos es un resultado extraordinario y hay que felicitar a Inzaghi”. “El Milán volverá y ya pasó. Ha llegado el momento de la derrota. 53 puntos es mucho, pero tenemos que empezar a trabajar de nuevo”..

Allegri a DAZN: “Perdón por la primera derrota en nuestro suelo”

Allegri de vuelta en DAZN: “Las entradas fueron pocas y hicimos muchos centros desde el centro del campo ofensivo. No rompimos el punto muerto y encajamos un gol de tiro libre. Sin embargo, los números del Udinese fuera de casa no deben subestimarse. Lamentamos la primera derrota en casa. hogar.” “En casa. Tenemos que seguir trabajando. Seguir el ritmo del Inter era una ambición importante, pero siempre dije que estaban hechos para estar en esta etapa desde la era Conte. El año pasado llegamos a la Liga de Campeones, sabemos lo que pasó y ahora Queremos retribuir a todos”..

Allegri a DAZN: el Udinese defiende bien

Allegri añadió a DAZN: “En la primera parte hicimos un buen partido técnicamente. El Udinese es un equipo que defiende bien y cuando tienes la oportunidad, tienes que marcar”..

Allegri a DAZN: “Se marcó un gol estúpido”

Allegri en DAZN: “Estamos pasando por un momento determinado, hemos sumado un punto en los últimos tres partidos, pero no hay que perder de vista el objetivo de la temporada, que es la Liga de Campeones. Hay que alcanzar la cuota de clasificación para la Liga de Campeones lo antes posible. Hemos recibido nuestro objetivo de temporada, que es la Liga de Campeones: “Tonto. En estos momentos crecemos”..

Allegri a Sky: “Ahora tenemos que estar más cómodos”

Allegri agregó a Sky: “Hubo una buena oportunidad de Yildiz, pero no hay necesidad de quejarse. Estoy decepcionado de que no pudimos ganar tres partidos, pero hicimos una buena primera parte: también fue un partido lento para el Udinese. En la segunda parte ” En la primera mitad del año, tuvimos más dificultades para crear oportunidades. Ahora tenemos que responder. ¿Un punto en tres partidos? Nadie esperaba esto pero tenemos que aceptarlo. El fútbol hay que tomarlo como es. ¿Chiesa? Federico hizo un buen partido: “Después de dos semanas de entrenamiento completo siempre esperamos cosas importantes de él. He tenido peores momentos en el fútbol y ahora necesitamos estar más cómodos”..

Allegri a Sky: “Reiniciar a todos y empezar de nuevo desde Verona”

Allegri en micrófonos Sky: “Durante el año hubo momentos, al principio no pudimos marcar ningún gol y encajamos. El Udinese es un equipo técnico y físico, no es fácil afrontarlo. Todavía tenemos que sumar muchos puntos para llegar a la Liga de Campeones. “. “Restablecernos y empezar de nuevo desde Verona. Este equipo se construyó con jugadores que no tenían mucha experiencia para ganar el torneo. Lo sentimos, pero responderemos. No tiene sentido estresarse ahora, tenemos que pensar en el trabajo”..

Allegri está a punto de llegar a los micrófonos de DAZN

Samardzic a DAZN: “¿El mercado? Feliz de quedarme en Udinese”

Mientras esperaba la llegada de Allegri, Samardzic también habló con DAZN: “Sabemos que ganar en Turín a la Juventus es muy difícil. Lo dimos todo y estamos contentos. Queríamos dar el cien por cien en todos los departamentos. Cioffi hablaba mucho con nosotros porque todo el mundo hablaba de mí en cuanto al mercado de fichajes”. Me pidió que siguiera, tengo que concentrarme y dar lo mejor de mí en los entrenamientos. Afortunadamente ya pasó y estoy feliz de quedarme en el Udinese”..

Samardzic al Sky: “Me gusta jugar contra equipos grandes”

Mientras esperaba la llegada de Allegri, Samardzic habló con Sky: “Todos sabemos que es difícil contra la Juventus en casa, pero lo dimos todo y ganamos. ¿El gol de Giannetti? Estudiamos esta situación y el resultado fue perfecto. Motivamos como animales, estamos felices. Ganar siempre trae una confianza increíble. ¿Mercado? No “. “No quiero oír nada, sólo pienso en el Udinese. Me gusta jugar contra equipos grandes”.

¿Quién es Lautaro Gianetti, el ganador del partido Juventus-Udinese?

Quién es Lautaro Gianetti, que decidió el partido entre Juventus y Udinese

Juventus-Udinese 0-1

En el estadio AllianzUdinese Ganó gracias a un gol giannetti En 25'. Segunda derrota consecutiva y primera derrota en casa esta temporada para los de Allegri que, tras perder el cara a cara, quedaron a -7 de los líderes. Enterrar (Un partido menos).

Estadio Allianz – Turín