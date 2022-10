Alina Seredova sobre la boda. Y Fressimo desbloquea a Buffon

Hermosa, tan dulce y ridícula: Alina Seredova Recuperó su sonrisa después de meses difíciles, gracias a su pareja Alessandro Naci, con quien está comprometida desde 2015. Una invitada en la sala de estar de muy ciertoLa guapa modelo checa compartió la emoción por la tierna propuesta de matrimonio que recibió este verano, e incluso se desabrochó. Sobre su exmarido Gigi Buffon.

Alina Seredova, preparativos para la boda.

Alena Seredova entró al estudio con una sonrisa maravillosa muy ciertoY el Silvia Tovanen da una calurosa bienvenida y su audiencia. Él no podría estar más feliz que eso: es un momento dorado para ella, que culminó hace solo unas semanas con lo que resultó ser Propuesta de matrimonio muy dulce Y un poco divertido también. Seguramente, Alina no se lo esperaba para nada, tanto que tardó varios minutos en comprender por qué su novio estaba arrodillado en el suelo, mientras ella tenía prisa y Tenía miedo de llegar tarde a una fecha importante.

Cuando Alessandro Naci le dio una Precioso anilloSeredova solo pudo responder “sí”: Pronto te casarásTambién sorprendió que accedieran a tomar la iniciativa. “Estaba convencida de que no me importaba, pero tal vez no estaba completamente convencida entonces” – explicó a muy cierto – “No me lo esperaba, tal vez ya no lo creía y no le di importancia a algo que ya sabía que podría no salir bien. Pero me acaba de pedir que me case con elMi visión cambió inmediatamente”.

Habiendo “absorbido” que pronto anunciará el fatídico sí (otra vez), Alina comenzó a prepararse para la boda.. Pero ella, al parecer, sigue en alta mar: “Por el momento, lo único seguro es su marido” – admitió con gran ironía – “Queremos divertirnos, a nuestra edad el matrimonio es más simbólico. Quiero Tener una fiesta que se quedará en mi corazón deja que guarde grandes recuerdos”. En cuanto a los detalles, tiene unos pensamientos muy claros: “Nos vamos a casar en Italia. Me gustaría en el sur donde hace mucho calor. Un fin de semana entre amigos y familia”. Sin fecha fijada todavíapero definitivamente estamos hablando del verano de 2023.

Alina Seredova, “Su familia extendida”

Este Dia, Alina Seredova está feliz y enamoradaCon una perspectiva brillante en el futuro. Pero lo pasó muy mal cuando rompió con su Ex marido Gianluigi Buffon (que, poco después, salió con su recién estrenada Ilaria D’Amico). Juntos tuvieron dos hijos maravillosos, Louis Thomas y David Lee, y fue precisamente por ellos que mantuvieron una relación: “no salimosPorque no me pertenece. Pero nunca hice una escena, para mí los cristales rotos están rotos. Esto no significa que no pueda tener una relación civil”, dijo la modelo checa.

Luego, cuando conoció a Alessandro Naci, Alina reunió los pedazos de su vida y Ella se dio una segunda oportunidad para ser feliz. “No me gusta la expresión familia extendida”, excepto que reveló: “Simplemente lo llamo familia. Funciona, es genial. Tenía mucho miedo de la llegada de Vivian, pero en cambio logró un equilibrio”. De hecho, en 2020, ella y su novio Saluda a una adorable niña con los brazos abiertosPronto se convirtió en el centro de atención de sus hermanos mayores. Y juntos forman un hermoso cuadro, que -quizás- Todavía podrá alojar a otro miembro.. Pero antes de la boda, hay tiempo para el resto.