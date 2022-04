Alfonso Signorini, una candente revelación sobre Maria de Filippi: “¿Sexo? Ella…” – Democracia

El conductor de Gran Hermano Phoebe dio, durante una entrevista, algunas revelaciones picantes sobre Maria de Filippi

Fruto del gran éxito cosechado con motivo de la sexta edición de GfVip ahora alfonso Está disfrutando del descanso que se merece. De momento, de hecho, no hay próximos compromisos televisivos para él, y por tanto, con toda probabilidad, sólo volverá a la televisión la próxima temporada.

De hecho, en la actualidad parece que un archivo Gran hermano vip 7 Comenzará casi al mismo tiempo que abrió sus puertas este año. Por el momento, no hay otros rumores, aunque, según algunos, pueden abrirse escenarios completamente inesperados. También hubo rumores de que podría emitirse una versión “nip” y, por lo tanto, muy diferente a las versiones anteriores.

A pesar de algunas críticas recibidas por parte de la audiencia, el trabajo que realizó Caballeros Fue muy apreciado por la alta dirección. Mediaset. El conocido director es también una figura muy respetada por muchos de sus colegas, entre los que se encuentran algunos rostros famosos de la pantalla chica.

Alfonso Signorini, La confesión íntima de Maria Di Filippi

Durante una entrevista que concedió hace un tiempo a los micrófonos CR4 – República FemeninaHabla de la presentadora de “Amigos” y “Hombres y mujeres”. De hecho, Alfonso reveló en concreto algunos detalles de la relación de su colega con su marido, el histórico presentador de televisión Maurizio Costanzo.

Maria de Filippi y Maurizio Costanzo duermen en habitaciones separadas desde hace veinticuatro años, pero en la misma casa. No es una casa muy grande, por lo que las habitaciones en las que duermen están lo suficientemente cerca. De Filippi siempre ha dicho que tiene un poco de lengua cuando se trata de sexo.. Así tendrá otra gratificación en su vida”, declaró Signorini ante el boquiabierto Piero Chiambretti.

Inmediatamente después de eso, el líder de la banda de Gran Hermano, Pip, continuó agregando sus consideraciones personales: “Pero con Maurizio Costanzo están locamente enamorados, son una pareja muy fuerte. Probablemente seguirán haciendo algo juntos, porque eso no significa que ya no hagan nada en la cama. Pero Digamos que definitivamente no ponen el sexo en el centro de su relación”..

El propio Costanzo confirmó las palabras de Alfonso, explicando por qué durmió lejos de su mujer: “Soy alguien que ve la televisión hasta altas horas de la noche, ya hasta la mañana, es insoportable. Habríamos terminado discutiendo y, en cambio, en nuestros 24 años de matrimonio, nunca discutimos y diría que es un buen récord”.