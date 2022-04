Alfa Romeo Giulia, así es como podría ser el nuevo

Alfa Romeo Giulia, ¿cómo no amar uno de los autos más hermosos y con mayor rendimiento en la historia reciente (y no la única) del fabricante italiano? Pero lo que ha surgido en las últimas horas realmente puede sorprender a todos.

Alfa Romeo Giulia, el modelo que los entusiastas de los automóviles amaban y aún aman mucho hasta el día de hoy. El coche, para la nueva generación, será completamente eléctrico. Sí, pero entrando en más detalles, ¿cómo sería? Nadie tiene idea, también porque no se ha obtenido información oficial al respecto.

En cualquier caso, no podían faltar diseños que resalten toda la creatividad de personas como Tobias Buettner, el artista digital, que quiso darle un vuelco al estilo de la actual berlina Alfa Romeo. Así que veamos cómo decidió rediseñar lo que podría ser, a ojos de Batener, el nuevo Alfa Romeo Giulia.

Alfa Romeo Giulia, el diseño que da que hablar: nunca lo hubieras imaginado así

Para ver esta representación, se parece más a un cruce entre un crossover y un SUV cupé.. Hará que muchos sean fanáticos del adorable imbécil de Julia, pero muestra en ciertos detalles todo menos lo último. De hecho, es similar en algunos aspectos al nuevo Citroen C5 X. Quizás la elección del diseño se deba a los rumores de que podrías ver las líneas y el diseño del Alfa Romeo Giulia completamente distorsionados.

De esta forma, será un modelo completamente nuevo al que Stellantis también podrá añadir una versión familiar. Volviendo al diseño publicado en la web de Motor.es, resultó ser una auténtica revolución respecto a lo que nos tenía acostumbrados el Giulia en los últimos años. Sin embargo, el automóvil hará su debut en la gran plataforma STLA cuando salga el nuevo modelo.

La batería del coche en cuestión ya será bastante potente. Tendrá una capacidad de 87-104 kWh, y una autonomía máxima de 700 km. ¿Cuál es la primera aparición en el mercado? El año indicado por primera vez es 2025aunque algunos pronostican que puede llegar a finales de 2024.

Pasan semanas y meses y, con toda probabilidad, el Giulia será el primer automóvil totalmente eléctrico del fabricante Alpha. En cualquier caso, los fans de la marca y del coche no se desesperen. Como se mencionó, es probable que Julia se ponga patas arriba. Pero ya sea eléctrico o no, revolucionario o no, no hay duda de que este gran modelo tendrá un rendimiento superior.

Y tal vez incluso la apariencia nos sorprenda. Después de todo, cuando hablamos de Alfa Romeo, nos referimos a una marca única, por decir lo menos. Corregir un proyecto tan importante y maravilloso sería muy emocionante para la empresa involucrada.