Un hombre en Rusia escribe el nombre de Alexa Moreno en un motor de búsqueda en línea: veintiocho millones de resultados. Los números no alcanzan para contar la historia de esta gimnasta mexicana. Buscan su nombre en Rusia, Estados Unidos, Japón, Brasil y más allá. El mundo la está mirando, pero México, un país aún no considerado como una de las potencias de la gimnasia artística. Nacido en Mexicali, Baja California, Moreno rompió muchos clichés.

La gimnasia artística tiene sus orígenes en la antigua Grecia, donde se realizaban ejercicios para conseguir un perfecto equilibrio entre mente y cuerpo. Por eso, mientras ejercita sus músculos, Moreno entrena para aumentar su autoestima, admitió ella misma. Hay que recordar que las medallas no son fruto de la casualidad sino de su dedicación. Ella representa a los millones de mujeres que luchan todos los días contra el síndrome del impostor, lo que te hace decir en voz baja: “¿Qué pasa si no soy tan buena? ¿Y si fracaso?”. Una inseguridad alimentada por prejuicios de género. Las más vulnerables son mujeres como Moreno que triunfan donde no creen que deberían, por ejemplo en el deporte. O personas como ella que desafían el ideal absoluto de belleza femenina construido en la mirada masculina.

Su debut en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Brasil, se vio ensombrecido por escándalos e insultos sobre su apariencia física. Fue la primera gimnasta mexicana en competir en unos Juegos Olímpicos, pero casi todos en Internet hablaban sólo de su cuerpo, llamándola “gorda” porque no cumplía con los estándares de una gimnasta profesional.

¿Podrás superar todo esto? Moreno demostró que sí: hizo la vista gorda ante el desprecio con el que se valoraba su presencia en el evento deportivo más importante del mundo.

"No entres en las redes sociales", le dijeron sus familiares el 7 de agosto de 2016, durante los Juegos Olímpicos de Río, pero no se podían ignorar los cientos de mensajes atacando su rostro, su cabello y su cuerpo fuerte, modelado durante casi veinte años. Entrenamiento deportivo. El papel histórico de Alexa Moreno en los Juegos Olímpicos se ha visto ensombrecido por el juicio de otros. Desafortunadamente, este no es un caso aislado: en México, las atletas suelen ser evaluadas en primer lugar por su apariencia y en segundo lugar sólo por sus resultados. "Esa gente no me conoce", respondió Moreno en entrevistas posteriores al episodio, donde los periodistas continuaron haciéndole preguntas sobre el acoso digital. Dice que no presta mucha atención a las redes sociales y sólo escucha las voces de su entrenador y su familia.



















Pero esta violencia es una constante no sólo para los deportistas sino también para las mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 9.7 millones de mujeres mexicanas serán víctimas de acoso digital en 2021. La mayoría tenía entre doce y veintinueve años.

Moreno se acercó a la gimnasia artística hace veintiséis años. Hizo sus primeros saltos a los tres años. Creció en medio de certámenes y caricaturas nacionales. esfera del dragón. “Mi personaje favorito es Goku” y explica el motivo de su interés por la cultura asiática: “Me da fuerza a mis movimientos”. Incluso dice algunas palabras en japonés en entrevistas de vez en cuando.

A los quince años, en 2010, ganó una medalla de bronce en el Campeonato de la Cuenca del Pacífico, una de las competiciones internacionales bienales de gimnasia en la que participan atletas de Australia, Estados Unidos y otros países de la Cuenca del Pacífico. La gimnasia fue la actividad que su madre, Yenderina Medina, le propuso a su hija, aunque su padre, Octavio Moreno, prefería la danza clásica. Desde pequeña, Alexa realizaba saltos que ninguna niña de su edad podía realizar. No tuvo otra opción. La gimnasia pareció elegirla y lo que se pensaba que era una herramienta para controlar su hiperactividad se convirtió en un estilo de vida.

De esa medalla en el Campeonato del Pacífico en 2010, luego de tres séptimos puestos en el Campeonato Mundial, vino la mayor recompensa: convertirse en la primera gimnasta mexicana en ganar una medalla en un Campeonato Mundial. Lo logró con un bronce en salto en 2018 en Doha, Qatar. “Lo más loco es enfrentar mis miedos todos los días y superarlos. ¡Qué idea tan ridícula ganar una medalla en el mundial! Pero hoy esa locura es un logro”, escribió en su cuenta X. READ Eva Longoria protagonista de documentales buscando a México | televisión

◆ ** 1994 ** Nació en Mexicali, México. ◆ ** 1997** Comienza a entrenar en gimnasia.**

**◆ ** 2010 **Tercer lugar en el Pacific Rim Championships, importante competencia juvenil internacional. ◆ ** 2016 **Participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero no se clasificó para la final. Recibe insultos por su apariencia física. ◆ ** 2018 ** Se convirtió en la primera gimnasta mexicana en ganar una medalla en un Campeonato Mundial, obteniendo el bronce en salto en Doha, Qatar.

Moreno tomó el camino del juego como una opción de estilo de vida, que todavía se considera transgresora en el México del siglo XXI. En el país, a las niñas a menudo se las mantiene alejadas de la actividad física, no por falta de interés, sino porque se les inculca la idea de que tienen que trabajar duro con sus cuerpos desde una edad temprana. “En promedio, las niñas empiezan a jugar dos años más tarde que los niños. Y, como explica la autora y psicóloga Colette Dowling, las mujeres tienen seis veces más probabilidades de abandonar el deporte profesional que los hombres”, escribe Hortensia Moreno en el artículo “El concepto de ‘tecnologías de género’ como herramienta conceptual en el estudio del deporte”. Revista Punto Género, publicado en la Revista de la Universidad de Chile: Periodista Deportivo Al analizar el lugar donde se reproducen los roles de género, las mujeres son consideradas inferiores o fuera de contexto en un sistema opresivo. Moreno, por su parte, ha sido un destacado Gimnasta de alto nivel desde hace más de veinte años. Se rompe otro estereotipo.

Canción Rompe la espada de la justicia Empezó a jugar en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. Era el 7 de agosto de 2016, un día antes del cumpleaños de Alexa Moreno. El mexicano de 1,47 metros de altura se disponía a realizar su entrenamiento de cuerpo libre al ritmo de su música favorita extraída de un anime japonés. Crónica del embalse de Subasa. Río es sólo el comienzo y el camino por delante es largo: trigésimo primero en la ronda final, duodécimo en salto, su especialidad. ¿devolver? Claro, pero la verdadera venganza tendrá que esperar. READ El éxodo descontrolado de latinos hacia los estados. Una espina clavada en el costado de Joe Biden, un tic para Kamala Harris

Cinco años después, el escenario era el adecuado: Tokio, Japón, su amada tierra. Cero. La coma es cero. Diecisiete. Marcó la diferencia entre Alexa y un bronce olímpico, lo que sería un salto de gigante para la gimnasia femenina mexicana. Moreno promedió 14.716 en salto, pero el surcoreano Yeo Seo-Jeong alcanzó 14.733. Cero. La coma es cero. Diecisiete.

“Es difícil ganar una medalla olímpica”, declaró el deportista, que a sus 29 años ya tiene asegurado el billete para sus terceros Juegos Olímpicos, los de París 2024, en los que participará tras situarse entre los catorce primeros del mundo. en gimnasia artística. Los campeonatos se llevaron a cabo del 30 de septiembre al 8 de octubre en Amberes, Bélgica. No sería sorprendente que ese 0.017 desapareciera y ella estuviera en el escenario el próximo año en Tokio. Se romperá otro estereotipo.

Pero cumplir con las expectativas no es el objetivo de Moreno: le encanta la gimnasia, el anime y el K-pop, estudió arquitectura después de abandonar la medicina y lleva el pelo teñido de rojo, verde o rosa. Su punto fuerte no sólo se centra en los ejercicios de salto o de suelo, sino también en la forma en que afronta las críticas de una sociedad que todavía no comprende que las mujeres son fuertes física y mentalmente.◆ fr