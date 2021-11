Alex Belli y disculpas por las frases sobre Manuel – Gran Hermano VIP

“El último sigue siendo Manuel porque no se puede caer”.: Estas no son las palabras muy sensibles que dijo el actor que muchos consideran ofensivas.

Todos los protagonistas de este breve y desagradable episodio son convocados al Superled donde se muestra el momento en cuestión: de hecho, los tres estaban organizando un breve espectáculo para prepararse para pasar las horas en casa de forma alterna. En particular, el actor imagina narrar, a través de una breve representación teatral, los hechos de un día entero dentro de la casa, incluyendo el episodio y la nominación, que habrían estado representados por los contendientes caídos, siendo gradualmente eliminados.

En el transcurso de esta semana, ha habido mucha controversia sobre una oración, que muchos consideraron no demasiado sensible, para pronunciar Alex en la presencia de Soleil NS David .

En este punto, el interesado interviene expresando su punto de vista sobre el tema: ManuelY, de hecho, no le ofende en absoluto la broma del actor.

El niño explica que además de la amistad que tiene con Alex, no hay razón para estar molesto con la sentencia en cuestión porque siempre ha afirmado querer ser tratado con normalidad: “Soy el primero en querer reír y bromear sobre todo esto, para revivir la normalidad y asegurarnos de que podemos tener un poco de ligereza. También porque me siento natural, si me río y quito a cualquiera, puedes bromear conmigo también. “

Por otro lado, cada uno tiene una sensibilidad diferente, y Manuel invita al actor a prestar especial atención al tipo de ironía que, si se saca de contexto, se puede malinterpretar: “Le sugiero a Alex que tenga cuidado, porque desde la casa hay gente que puede ser incomprendida. Personalmente, no me ofende”.

Todo va bien y acaba bien: Manuel no pretende ser tratado de manera diferente a los demás, y sobre todo defiende su naturaleza. Sin embargo, siempre es necesario prestar especial atención a las palabras que elijas porque, aunque Manuel no se ofenda, la sensibilidad del público de Casa puede diferir de la de su público.

Sin embargo, Alex, junto con Sully y David, se disculpan con la audiencia por sus palabras que, incluso si fueron dichas de buena fe, pueden haber ofendido a alguien.