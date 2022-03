Alex Bailey ataca a Barrow ‘Estoy hablando de amor libre, eres Roto libre’ / ‘Evil’

La controversia involucrada es implacable. alex bailey mano y carretilla Por otro lado. Una frase pronunciada por el segundo estalló en la casa del Gran Hermano Phoebe. Alex respondió Llegó a Instagram. Parecía ahí, pero después de unos minutos, Billy quiso aumentar la dosis, y esta vez lanzó un nuevo ataque contra el sobrino de Costantino della Gherardesca en Twitter.

Sin embargo, el actor no solo quiso responder a las palabras de Barrow, sino que lo golpeó con precisión, y pasó a tocar las debilidades que había mostrado en este camino en casa, destacándolas. “Querido Barrow, entiendo tu sentido del humor – comenzó Alex en su tuit – pero no comparto tu rencor gratuito…”

Alex Belle Asphalt Barrow: “¿Dónde está tu estilo?”

Hable acerca del mal real, entonces, alex bailey En su tuit que, sin embargo, no acaba ahí. De hecho, el actor vuelve a atacar, afectando a Barrow en su “Kings”: “Hablando de amor libre, eres un free roto, pero ¿dónde está Baron? ¿Dónde está el prestigio de tu nobleza y tu lealtad?” Así que Alex Belli inicia oficialmente un nuevo enfrentamiento que podría profundizarse mañana, durante las semifinales de Gran Hermano Vip. Por otro lado, el actor no es el único que ha acusado a Barrow de no ser muy valiente en las últimas semanas; ¿Cómo se defiende?

Querido Barrow, ¡entiendo tu agudo sentido del humor! Pero no comparto tu free trap… Hablo de free love, eres de Free Rutto, pero ¿dónde está Baron? ¿Dónde está tu brillo y lealtad?#gvip # transeúnte en contra #baru – Alex Bailey (producción AXB) 9 de marzo de 2022

