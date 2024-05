Alerta por tormenta geomagnética “peligrosa” y corte de radio en Italia

Diferente Eyección de masa coronal (Educación médica continua.) dirigiéndose hacia el suelo. a Un nuevo modelo de pronóstico del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA Indica que 2 o 3 nubes de plasma solar pueden fusionarse para formar una nube poderosa.CME caníbal“Las CME caníbales se forman cuando las CME de movimiento rápido superan a las CME de movimiento más lento frente a ellas: las ondas de choque internas de tales colisiones desencadenan tormentas geomagnéticas cuando chocan con el campo magnético de la Tierra.

Ante las condiciones previstas, el SWPC de la NOAA ha emitido un aviso para el 11 de mayo Tormenta G4 “grave”., Por primera vez desde 2005.

el nivel G4En concreto, se trata de amplios problemas relacionados con el control de tensión e impactos en la red eléctrica que pueden afectar a algunos sistemas de protección. Los sistemas de navegación por satélite y los sistemas de navegación por radio de baja frecuencia, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), pueden funcionar mal y las operaciones de las naves espaciales también pueden experimentar problemas.

Advertencia de tormenta geomagnética G4

“Advertencia de tormenta geomagnética Actualizado De G2 (moderado) a G4 (grave) porque La mancha solar gigante AR3664 continúa arrojando una CME hacia la Tierra,“Después de la erupción solar X2.2”, explica el sitio web especializado SpaceWeather.com, editado por el astrofísico Tony Phillips.Ahora hay al menos 4 nubes de partículas dirigiéndose hacia nosotrosAquí está el aluvión de explosiones captado por el Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA:

Ha sido lanzado en los últimos días. Innumerables erupciones solares poderosasincluida una llamarada masiva de clase X ayer que alcanzó su punto máximo a las 11:13 a.m. ET. Las llamaradas solares son explosiones de la superficie del Sol. Los cuales emiten intensas ráfagas de radiación electromagnética. Soy Clasificar Basado en el tamaño en grupos de letras, siendo la X la más fuerte. Luego están las llamaradas de Clase M, que son diez veces menos poderosas que las de Clase C, y finalmente, las llamaradas de Clase A, que son diez veces más débiles que las de Clase B y no tienen consecuencias obvias en la Tierra. Dentro de cada categoría, los números del 1 al 10 (más altos para las bengalas de categoría X) describen la fuerza relativa de la bengala.

Manchas solares AR3664

allá Manchas solares AR3664 Se han vuelto tan grandes que pueden compararse con grandes manchas solares. Carrington Es el año 1859. AR3664 se extiende aproximadamente 200.000 kilómetros de punta a punta, y es 15 veces más grande que la Tierra. La mancha solar de Carrington es famosa porque en agosto y septiembre de 1859 emitió una serie de intensas llamaradas solares y eyecciones coronales. Las tormentas geomagnéticas resultantes incendiaron oficinas de telégrafos y desataron auroras boreales desde Cuba hasta Hawaii. Desde entonces, el Evento Carrington se ha convertido en una piedra angular del clima espacial en la cultura popular.

Los estudios muestran que ocurren tormentas de clase Carrington Una vez cada 40-60 años. Pero no hay necesidad de preocuparse. “Las CME que actualmente se encuentran en camino a la Tierra, incluso si se combinan, probablemente no serán rival para la monstruosa eyección coronal de 1859. El evento de Carrington no se repetirá este fin de semana. Sin embargo, es aconsejable monitorear esta creciente área activa mientras la Tierra se encuentra en su área de influencia.Notas de SpaceWeather.com

luces de poste

Debido al clima espacial esperado, existe una mayor probabilidad de ver auroras boreales en algunas partes de los Estados Unidos durante el fin de semana. Los pronósticos actuales colocan a la mitad norte de los Estados Unidos en la ruta de observación, con las mejores posibilidades en el norte de Montana, Minnesota, Wisconsin y la mayor parte de Dakota del Norte.

Corte de radio también en Italia

Puede provocar poderosas erupciones solares como la observada ayer Apagón de radio de onda corta En el lado de la Tierra que está iluminado por el sol en el momento de la erupción. Entonces, la clase de ayer.

el perder el conocimiento radio Esto se debe al fuerte pulso de rayos X y a la intensa radiación ultravioleta emitida durante la erupción. La radiación viaja hacia la Tierra a la velocidad de la luz e ioniza (proporciona una carga eléctrica) la parte superior de la atmósfera terrestre. (Estos rayos X ionizantes no deben confundirse con las eyecciones de masa coronal en las que el Sol expulsa plasma y campos magnéticos, que viajan a velocidades más lentas y a menudo tardan varios días en llegar a la Tierra).

Esta ionización provoca un entorno de alta intensidad para las señales de radio de onda corta de alta frecuencia. Las ondas de radio que interactúan con los electrones en las capas ionizadas pierden energía debido a colisiones repetidas, y esto puede conducir a la degradación o absorción completa de las señales de radio, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA.