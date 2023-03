Alerta de Whatsapp, mensajes extraños entrantes: si aparece este número, nunca lo abras

La alerta de WhatsApp vuelve a dispararse. Los mensajes extraños llegan a varios usuarios: cuidado, nunca responda a este número. Eso es lo que es.

En la era tecnológica, lo que está en juego en WhatsApp nunca termina. De hecho, varios usuarios han informado que llegan mensajes extraños de diferentes usuarios. Hay un número con el que nunca debes interactuar. Entonces, averigüemos cuál es la última trampa y cómo defenderse de otro ataque.

En este período, los informes de estafas de WhatsApp aumentan constantemente. Cada vez más usuarios informan sobre mensajes sospechosos y peligrosos que reciben en la aplicación de mensajería instantánea Meta. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado desde entonces. Estos no son perfiles de WhatsApp instalados a través de las tiendas digitales de Android y Apple.. De hecho, era posible crear estos perfiles en la versión web de la aplicación.

Este, a diferencia del escritorio, se descarga directamente al dispositivo. Ahora, cada vez más usuarios informan sobre estos extraños textos. Lo que se esconde detrás no es más que una estafa de piratas informáticos dispuestos a robar datos sensibles y personales de los usuarios. Los ciberdelincuentes siempre insertan uno o más enlaces en el mensaje para hacer clic en él. Así que veamos en qué consiste la última estafa y cómo será posible defenderse en la app de mensajería instantánea.

WhatsApp, cuidado con este número: otro riesgo de metaservicio

Hace tiempo que una nueva estafa circula por WhatsApp. Este mensaje ha sido identificado con un número desconocido y no lo hemos guardado en Contactos. Por lo general, este es un número extranjero como lo revelan los prefijos internacionales. Así que vamos a ver qué es y cómo defenderse de la estafa.

El código de área que usan las personas traviesas suele ser +91, el código de India. Aunque en lo que a hackers se refiere la principal amenaza parece venir de Rusia, de momento también podemos decir que los indios no lo están haciendo mal. Sin embargo, aventurar que la estafa es obra de algunos ciberdelincuentes indios es muy pretencioso, incluso si los servidores y los repetidores se utilizan en el país porque tienen retornos de señal difíciles de rastrear.

El mensaje de texto que siempre usan los hackers es el mismo: “Hola, hace mucho que no me comunico contigo. No sé si todavía me recuerdas, así que te envié una foto mía. Te extraño mucho. Cómo ¿Eres tú? Cambié a una nueva cuenta de Whatsapp y me gustaría que agregaras la mía. “Nuevo en Whatsapp”. Sin embargo, también habrá un enlace dentro del mensaje.. Obviamente, no se debe hacer clic en esto, ya que oculta malware listo para robar todos sus datos. Por ello debemos tener mucho cuidado, pero sobre todo, nunca pinchar en un enlace enviado por un contacto desconocido para nosotros.