Alerta de venta imposible, obras aún en medio, nueva legislación

No hay paz para los bonos de la casa que ya han entrado en una fase trepidante seguro.

Los bonos de vivienda han sido una herramienta de reinicio para el sector de la construcción durante la fase aguda del Covid.

Al principio eran muy apreciados por todos, pero luego comenzó a notarse la importancia de la herramienta. desde el acceso Sin duda muy fácil.

La nueva legislación asusta a los bancos

4.400 millones de euros Falsificación Aparece en varias recompensas y gobierno Empezó a ser muy escéptico acerca de esta herramienta. Pero ahora los sitios de construcción Arriesgarse seriamente a parar Muchos ya se han detenido. El problema es precisamente que cuesta vender crédito.

Pero como veremos, ella no es la única. Cuando el gobierno ha impuesto una moratoria a la cesión de créditos Correo italiano Incluso detuvo el portal para asignar créditos. Con la nueva legislación, la venta parecía haberse retomado, pero en realidad esto era solo una apariencia. De hecho, la nueva normativa del Gobierno que prevé una cesión de créditos hasta un máximo de tres se ha elevado a 4 de hecho Es muy complejo y te expone a riesgos muy altos.

Las obras de construcción se detienen

el resultado es que Poste Italiane, Unicredit Intesa Sanpaolo y otros se han vuelto muy reacios a aceptar exenciones. resultante de la recompensa. Por lo tanto, las obras de construcción ahora están cargadas con una cantidad exagerada de tareas burocráticas, además del temor a los controles que se vuelven cada vez más estrictos. Duda de que el préstamo se quede en la mano y la imposibilidad de venderlo Luego, muchos sitios de construcción se detuvieron. Existe el riesgo de que todo el sector de la construcción sufra una fuerte reacción y que se requieran múltiples revisiones de la legislación.

riesgos del sector de la construcción

Sin embargo, no todos están convencidos de que una revisión legislativa pueda reiniciar la generosidad. De hecho, muchos temen que constantemente reescriban las reglas de bonificación. Simplemente corre el riesgo de hacer todo más complicado y complicado. Evidentemente desde el mundo de la construcción siempre hay esperanza de que la asignación de créditos vuelva a ser fácil pero los bancos se están volviendo demasiado sospechoso Y ya no quieren aceptar deudas incobrables para no quedar empantanados en controles y sanciones que sólo serían un gran dolor de cabeza.