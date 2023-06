Alerta de transferencia bancaria entre familiares y amigos: solo comete un error y terminará en problemas

A menudo se cree que transferir dinero a amigos y familiares a través de transferencias bancarias no conlleva ningún riesgo. De hecho, incluso en este caso existe el riesgo de controles: aquí se explica cómo hacerlo “de forma segura”

Cuando decides transferir dinero a otra persona Por transferencia bancaria Es bueno saber que en algunos casos se pueden realizar exámenes y evaluaciones para determinar Ccorrección de la operación. En este caso, enviar dinero a un amigo o familiar a través de una transferencia bancaria no es un trámite sencillo precisamente porque el cheque fiscal puede ser Iniciado por los impuestos.

Esto es de esperarse en el caso de adquirir una determinada cantidad de bienes o servicios, mientras que no todos imaginan que también puede ocurrir en el caso de préstamos financieros a un familiar o conocido. Por ello, hay detalles que hay que tener en cuenta, en cada traslado, para evitar riesgos valoraciones fiscales.

Transferir dinero por transferencia bancaria, cómo evitar riesgos de liquidación fiscal

camino transferencia de dinero Tanto para amigos o familiares para saldar viejas deudas, como para dar un préstamo o donar una cierta cantidad de dinero, es utilizado especialmente por quienes tienen una cuenta corriente que no incluye comisiones por la transferencia. Hoy entonces con aplicaciones de banca en casa, Este tipo de operación es realmente simple y se puede hacer en muy poco tiempo. Pero, especialmente en el caso de frecuentes movimientos financieros o transferencias de montos bastante elevados, no se puede descartar la posibilidad de una auditoría fiscal para comprobar que no se trata de pagos ilegales.

Por eso es su turno motivo de conversión, Una persona que a menudo no se junta descuidadamente. Se debe indicar en este campo el motivo de la transferencia de fondos de una cuenta a otra. Si, por ejemplo, es un regalo de un abuelo a su nieto en Navidad, el motivo de la referencia podría ser “regalo” o podría escribirse “graduación” o “matrimonio” según ocasiones específicas. Todas estas razones implican que se trata de un pago gratuito, válido siempre que correspondan a la verdad.

Qué evitar y cómo lidiar con los préstamos

En cambio, es una buena idea evitar escribir en causalidad. agradecimiento específico La transferencia puede interpretarse como el pago por la realización de un trabajo. Con el riesgo de congelamiento temporal de la cuenta corriente a cambio del vínculo fiscal. El secreto es una entrada. razón obvia Y transparente, esto reducirá mucho el riesgo: por lo tanto, definir el grado de parentesco (un regalo para mi sobrino) sin duda ayudará.

Alternativamente, en el caso de un préstamo a un amigo O a un conocido, ya que el método, aunque permitido y legal, lo expone a riesgos, la sugerencia es escribir el motivo del pago. “préstamo sin intereses” o una conversión que, a su devolución, no incluirá intereses. En el caso de cantidades importantes, es recomendable certificar la cantidad con una fianza especial firmada y con la fecha adjunta.