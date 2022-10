Aise.it – ​​​​Agencia internacional de prensa extranjera

Roma \ Hielo \ – Ha vivido en México durante cuarenta años y ayudó a fundarlo durante 15 años. Asociación de Piamonteses en México. Representa al presidente de 2022 Manuela Paterna Patrocco El aniversario cruza dos fases importantes de su vida.

“Efectivamente en 1982, mi padre Luciano Paterna, director de la Corporación Bancaria San Paolo en Turín, decidió mudarse a la Ciudad de México con su familia, su esposa Marisa Patruccio, su hija Mónica Paterna y yo. La hija mayor. Aceptó la representación. de tres bancos: San Paulo, Bancomer Mexican Bank y Eni Bank en Roma -dice apasionado el Presidente-.Todos de origen trentino, siciliano y veneciano de Turín, llegué a un país muy pacífico: gente amable, dispuesta a ayudar, más introvertida que nosotros los italianos de los ochenta, pero gente muy acogedora. México me pareció inmediatamente una tierra mágica y un tanto surrealista”.

“Como todas las rosas, hay espinas -continúa Patrukko-. Lamentablemente, desde el punto de vista profesional, mudarse a México no fue tan prometedor como pensaba el padre de Manuela, explica: “No tuvo suerte en México. Como el negocio no era rentable, decidió regresar a Italia. Mis padres se divorciaron, en medio de tal tormenta, mi madre, mi hermana, mi abuela en México, se quedaron, una tierra que amamos desde el primer día, seguimos trabajando, estudiando y encontrando un nuevo sentido en un país lejos de Italia, mi madre, Marisa Patrucco, trabajó con éxito como profesora de italiano hasta convertirse en directora de la Sociedad Dante Alighieri en la Ciudad de México.

Manuela Paterna estudió psicología y recibió dos maestrías en fotografía y docencia universitaria, ejerciendo como fotógrafa y docente en varias universidades de la Ciudad de México: “En 1984 me casé con Antonio Oaxaca Muniz, a quien conocí antes de venir a México. Dos hijos, 34 años -Stefano de 27 años y Emiliano de 27 años Sobre México e Italia Estamos muy felices de ser los abuelos de mi sobrino Luca hijo de Stefano a quien siempre le hemos expresado nuestro amor Mi hermana estudió traducción e interpretación en México hasta Regresó a Italia en 2009. Tiene un hijo nacido en México, Maximiliano, y dos hijos nacidos en Italia, Leonardo y Pierluca, que viven con nosotros en México.

En 2007, Manuela Paterna fundó la Sociedad Piamontesa en México con Anna Maria Coquiola, Yves Caligaris, Guadalupe Appendini, Marisa Patricco, Stefano Oaxaca Paterna, Giorgio y Anna Berea, y Andrea Romo Chavez. Actualmente cuenta con cuarenta miembros. La vicepresidenta Anna Maria Coquiola fue elegida en diciembre de 2021 en los Comités de México (Comité de Italianos en el Extranjero). Los socios incluyeron empresarios de la industria de la moda (como la familia Demichelis), catering (Emiliano Oaxaca, Franco Padone y Luis Coquiola) y Enrica Berra, ex directora del Instituto Cultural Italiano en la Ciudad de México, y Guadalupe Appendini, periodista. y escritor La Asociación Piamontesa en México organizó el evento “Piemonte Cinema” en 2008, con una presentación de películas rodadas en la tierra de Saboya. En 2011, la sede de la Sociedad Dante Alighieri en la Ciudad de México acogió la exposición “Pías del Pimonte” con el apoyo del Consejo Regional de Palazzo Lascaris. Una exposición se detuvo en el Instituto Cultural Italiano en las ciudades de Sibilo y Puebla. Respetando el patrimonio gastronómico y deportivo piamontés, todos los años se celebran los partidos de fútbol Bagna Gada y Turín-Juventus, con jóvenes aficionados al balonmano y bianconeri en el campo.

Con “Porte Aperte”, se presentan películas y videos culturales italianos en el Instituto Cultural Italiano, en colaboración con la Asociación Italiana de Ayuda, así como una exposición gastronómica, concursos de bolos y cuentos infantiles. Con la Sociedad Dante Alighieri y el historiador Riccardo Cannelli, también se impulsó un programa de sensibilización sobre la unificación italiana. Buenas relaciones con la Associazione dei Trentini, se organizan varios eventos. El próximo evento se llevará a cabo el 2 de junio de 2023, con la inauguración de la exposición fotográfica “La rejas de Chapultepec” en colaboración con Comites México. El tema de la exposición será “Entre lo Sagrado y lo Profano” para dar a conocer las tradiciones y la cultura de Italia. Manuela Paterna concluye: “Vivir cuarenta años en México y formar una familia que ame a ambos países es un gran logro para mí. El amor por ambos países, la tolerancia y el respeto por lo extranjero y diferente se fomenta día a día. Pensar es la capacidad de comprender los problemas locales y globales. Los niños bilingües desarrollan la capacidad de ver el mismo problema desde diferentes perspectivas. Estoy agradecida de haber nacido en un país maravilloso como Italia y haberme criado en México. (Renato dutto \ aise)