Airbags Takata, seguros y accidentes: “Es mejor no conducir”

¿Conduces un coche con un airbag defectuoso, una carta de retirada, pero aún no has ido a la tienda? Incluso considerando sólo la cuestión de la cobertura del seguro, es un proceso arriesgado. Este es el caso de automóviles de casi todas las marcas que están equipados con airbags Takata, p. 600.000 coches Citroën C3 y DS3 Se produjo entre 2009 y 2019 y fue retirado a mediados de mayo. Dada la mayor tendencia del airbag a degradarse en condiciones de calor y humedad, el enfoque elegido por Stellantis es de extrema precaución. “Citroën le solicita que deje inmediatamente de conducir su vehículo”, leemos en Notificación de recordatorio Enviado a propietarios de automóviles preocupados. A continuación encontrará explicaciones sobre cómo reemplazar un dispositivo defectuoso que podría explotar sin previo aviso y causar “lesiones graves o la muerte”. El procedimiento es sencillo, simplemente regístrese siguiendo el código QR proporcionado directamente en el mensaje. Pero como los talleres enfrentan una gran carga de trabajo debido a las vacaciones de verano, los tiempos de espera pueden alargarse.

responsable

Los motivos del retraso pueden atribuirse a la alta demanda de los últimos meses. Los automovilistas, con razón, preocupados, se apresuraron a reservar en los talleres autorizados de la marca, donde a veces faltaban piezas de repuesto porque, como se ha dicho, los modelos implicados en el escándalo Takata no son sólo modelos Citroën, sino que son muchos. Luego está el problema de la sustitución de los coches. Stellantis ha puesto a disposición de Italia 25.000 y de 65.000 a toda Europa, pero no siempre es suficiente para cubrir todas las intervenciones. El resultado es que los dueños se encuentran. sin coche Es posible que cedan a la tentación de comerciar de todos modos. Pero a los enormes riesgos para la salud mencionados anteriormente, relacionados con los airbags producidos por la empresa japonesa, se suman los asociados a la cobertura del seguro. Es decir, ¿quién es responsable de la indemnización en caso de accidente? “Es un tema complejo”, dijo. Andrea GizzoniGerente General del Departamento de Seguros fácil.it. “Para simplificar, supongamos que sería mejor no conducir el coche. En teoría, el fabricante es responsable de las lesiones causadas por un defecto en su producto”. Pero la responsabilidad cae después de uno. Límite de tiempo Mencionada en el manual de mantenimiento del vehículo, la fecha recomendada de reemplazo del airbag incluso cuando el producto no esté defectuoso. “Si el fabricante envía una carta de advertencia, como la enviada por Citroën, esto reemplaza este aspecto, porque nos dice que ha detectado un problema, del que teóricamente es responsable, y que no debemos generalizar a raíz de este problema si el conductor no respeta las instrucciones que ha recibido”. Estuvo involucrado en un accidente, y en esta etapa la responsabilidad recae sobre él porque el fabricante informó un problema crítico y le pidió que dejara de conducir”.