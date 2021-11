Afganistán, un niño desaparecido entregado a soldados estadounidenses. Padre: “Ayúdanos a encontrarlo” – Corriere.it

de Marta Serafini

Sohail, de dos meses, fue uno de los recién nacidos que fueron llevados a través del muro al ejército a mediados de agosto a la entrada del aeropuerto de Kabul. Una vez dentro, los padres nunca lo vuelven a encontrar.

Decisión tomada en segundos. Luego lo pusieron en brazos de un soldado, como a tantos otros padres en aquellos días. Solo querían salvarlo de la multitud y pensaron que lo recuperarían una vez que llegaran al aeropuerto. Pero entonces no había rastro de Sohail.

como el dice ReutersMirza Ali Ahmadi y su esposa eran Soraya en el aeropuerto de Kabul El 19 de agosto para salir del país. terminado en aplastamiento río sucio Y Abe Gate, junto con miles de otras personas que esperan ingresar al aeropuerto Hamid Karzai para abordar vuelos de evacuación, Confiaron a Sohail al Ejército de los Estados Unidos por temor a ser aplastados por la multitud y para condenar llegar a él al otro lado de la valla poco después.. No es fácil dejar a un bebé de dos meses en brazos de un extraño. Pero, después de todo, la entrada estaba a solo 5 metros de distancia. Y fueron muchos, en esas horas, los que pasaron a los recién nacidos detrás del muro.

Luego, para los talibanes, comenzaron a hacer retroceder a la multitud. . Me tomó mucho tiempo entrar. Al menos media hora. Y cuando Mirza y ​​Soraya llegaron al aeropuerto, Sohail se fue. Ido, derretido. Busqué por todas partes durante tres días, pero ni siquiera había un área designada para niños. Pregunté a más de veinte personas, pero no hablo inglés, así que ni siquiera pude decir quién era el capitán.Explicó Mirza Ali, quien trabajó como oficial de seguridad en la Embajada de Estados Unidos en Afganistán durante diez años.

Unos días después, Mirza Ali, Soraya y sus otros hijos, de 17, 9, 6 y 3 años, abordaron un avión con destino a Doha y luego volaron a Alemania. Destino final, Fort Bliss, Texas Con otros refugiados afganos Esperando ser reasentado en algún lugar de los Estados Unidos. Pero Sohail no está con ellos.Los trabajadores humanitarios y los funcionarios estadounidenses me han dicho que harán todo lo posible para encontrarlo, pero son solo promesas, Mirza Ali se desespera. Un funcionario estadounidense aseguró que el caso se había denunciado a todas las agencias pertinentes, incluidas las bases estadounidenses y los sitios en el extranjero. Pero, lamentablemente, nadie puede encontrar al niño. Mientras tanto, su madre Soraya y sus hermanos no pueden detenerse ni un momento en Sohail, ese niño que sabe dónde terminó y sigue vivo.