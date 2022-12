Adolescente rechazó trasplante de riñón porque no estaba vacunada contra COVID, dicen los padres

Apareciendo en “Fox & Friends Weekend” los sábados por la mañana para hablar sobre el grave dilema médico que enfrenta su familia, los padres de una adolescente que no ha sido vacunada. contra el COVID-19 Ella reveló que su hija no pudo seguir adelante con el trasplante de riñón que necesitaba en el Hospital de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte.

Chrissie Hicks, madre de Yulia Hicks, de 14 años, relató su conversación sobre el caso con un oficial médico.

Le dije: ‘Así que básicamente nos estás diciendo que si no obtienes la vacuna“Entonces no va a recibir un trasplante”, dijo Chrissie Hicks. Y el [the medical employee] Él dijo: “Sí, eso es lo único que nos detiene”.

Chrissie y Lee Hicks de Carolina del Norte adoptaron a su hija Yulia de Ucrania Hace casi dos años.

El programa indicó que la pareja tiene ocho hijos biológicos y tres adoptados.

la chica sufre de Una rara afección renal degenerativa conocida como síndrome de Upper Luken, que requiere un trasplante, según los informes.

Aunque no ha sido vacunada contra el COVID, tiene coronavirus, por lo que los padres creen que está protegida por él. inmunidad natural.

El padre Lee Hicks dijo el sábado por la mañana: “Hemos estado al frente todo el tiempo que hemos visto en Duke, en los últimos dos años, que no nos hemos sentido cómodos con una vacuna, con una vacuna COVID-19. así que supieron todo el tiempo que no nos sentíamos cómodos con eso”.

El padre agregó: “Y no era un requisito. Era… una recomendación, según [the doctors] Desde el principio hasta el final.

“Sabían todo el tiempo que nos sentíamos incómodos” con la vacuna COVID-19, dijeron los padres.

Hicks me dijo que su hija tuvo “nueve horas [medical] trabajo” en octubre.

“Y ahí es cuando están [the doctors and hospital officials] Ella decide o nos dice que este sería un requisito muy recomendable para que se vacune antes de recibir su trasplante”.

“Así que la llamada telefónica… ese es el momento”, agregó. [the official] Dijo que no es una condición, es [a] Recomendación, pero ella no puede Obtener el implante Sin vacuna”.

Los funcionarios de salud dijeron: “No es una condición, es [a] recomendación, pero no puede recibir el trasplante sin la vacuna”.

Chrissie Hicks también dijo “Fin de semana de Fox y sus amigos” “Hemos contratado a un abogado… para que nos ayude a luchar contra Duke [Hospital]. “

Agregó: “Pero no queremos que la vida de Yulia se vea envuelta en el conflicto. Esperamos que el centro médico dé un paso al frente y diga: ven aquí, te daremos el trasplante sin la vacuna”.

Los padres dijeron que crearon un sitio web para su hija: YuliaGrace.com.

“Si hubiera un centro médico se necesitaría [our daughter] Como paciente, nos encantaría que se comunicaran con nosotros”, agregó Chrissie Hicks.

La madre también dijo: “Estamos 11 niños. Por lo tanto, no es fácil acceder económicamente para que podamos salir del estado por nuestra cuenta. [get] la operacion.”

Hicks, originario de Ucrania, contrajo el coronavirus y se recuperó.

Duke Children’s Hospital and Health Center, en su sitio web, está clasificado entre los mejores hospitales infantiles a nivel nacional en nueve especialidades por US News & World Report. Brinda atención a miles de pacientes pediátricos cada año.

Fox News Digital se comunicó con el sistema hospitalario el sábado.

Los funcionarios de Duke Health compartieron el siguiente comentario.

“Nuestros corazones están con todas las familias con una enfermedad grave de un ser querido, y estamos comprometidos a hacer que los trasplantes de órganos sean accesibles para la mayor cantidad posible de pacientes elegibles”, dijeron las autoridades.

Para proteger la privacidad del paciente, no podemos comentar sobre casos individuales.

Continuaron: “Hemos realizado más de 10,000 trasplantes desde 1965”. “La elegibilidad para el trasplante es una decisión médica compleja informada por muchos factores de salud para garantizar el mejor resultado. Estas determinaciones se realizan en consulta con las familias y los profesionales médicos y siguen la evidencia médica más reciente y las pautas reglamentarias que deben seguir todos los centros de trasplante”.

Duke Health dijo además: “Para proteger la privacidad del paciente, no podemos comentar sobre casos individuales”.

Alex Berenson, ex reportero de investigación del New York Times, informó en su Substack el miércoles pasado que a la joven de 14 años se le había negado un trasplante de riñón en el Hospital de la Universidad de Duke porque no había sido vacunada contra el COVID-19, informó Outkick.

Nota Outkick En su publicación, “Según Berenson, Yulia Hicks deberá vacunarse antes de que el hospital realice la cirugía. Hicks, que es originaria de Ucrania, en realidad contrajo COVID y se recuperó”. Berenson habló con los padres de la niña.

“Sí, se recomienda enfáticamente que todos los pacientes en la lista de trasplante estén completamente vacunados antes del trasplante”.

Muchos sistemas hospitalarios en todo el país recomiendan o exigen que los pacientes en las listas de trasplante estén completamente vacunados antes del trasplante.

Por ejemplo, el Sistema de Salud de la Universidad de California en San Francisco tiene información de Educación para el Paciente que comparte estas pautas.

“Sí, se recomienda encarecidamente que todos los pacientes en la lista de trasplante estén completamente vacunados antes del trasplante”, dice el sitio.

“Una vez que una persona tiene un sistema inmunitario suprimido en el momento del trasplante, la respuesta a la vacuna será menos sólida que antes”, añade.

Este sitio web también dice: “Recomendamos encarecidamente la vacunación de todos los miembros de la familia y las personas elegibles que viven con los receptores de trasplantes, incluidos los refuerzos. Los receptores de trasplantes tienen más probabilidades de tener una respuesta subóptima a la vacuna, por lo que la mejor manera de proteger a todas las personas que los rodean es Deben estar completamente vacunados”.

En otro ejemplo, el Centro Médico de la Universidad de Maryland en baltimore, marylandEn su sitio web, dice que “entiende que los pacientes trasplantados, tanto los ya trasplantados como los que esperan, tienen preguntas específicas sobre la vacuna COVID-19”.

Ella comparte las siguientes preguntas frecuentes: “¿Deben vacunarse los pacientes trasplantados?”

Su respuesta: “Sí. Alentamos a los receptores de trasplantes a que se vacunen contra el COVID-19 cuando sea posible”.

Hospital Brigham y de Mujeres en Massachusetts Ella comparte esta nota en su sitio web: “Como la mayoría de los otros programas de trasplante en todo el país, la vacuna COVID-19 es una de las muchas vacunas y comportamientos de estilo de vida necesarios para los pacientes que esperan trasplantes de órganos sólidos”.

Ella agrega: “Los candidatos a trasplante deben recibir vacunas contra la influenza estacional y la hepatitis B, seguir otros comportamientos saludables y demostrar que pueden cumplir con los medicamentos requeridos después del trasplante”.