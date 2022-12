Adiós, mis lágrimas, Carlucci – Libero Quotidiano

Una gran fiesta teñida de matices de tristeza. Bailando con las estrellas Concluye su 17ª edición, y es sin duda la más controvertida, comentada y plagada de controversias de su historia. Millie Carlucci Agradeció a todas las parejas que llegaron a la clase final y también a las eliminadas que están en el estudio. lejos de Lorenzo Biagiarelli, amigo del jurado Lucarelli salvajeSe desconoce el motivo, pero fue evidente el bochorno del presentador ante una elección que a muchos les pareció una polémica venganza por todas las críticas que recibió el jurado.

La más obvia fue la angustia de Carlucci por el conmovedor homenaje que quería rendir a alguien que ya no estaba allí. Tras abrazar cariñosamente al director, camarógrafo y técnicos de Palando, la conductora se volvió hacia las cámaras: “Un abrazo para una familia Alejandro Galafati, nuestro ingeniero de sonido que lamentablemente nos dejó. Abracemos a nuestros amigos y compañeros de trabajo juntos.” Los ojos empañados con lágrimas hicieron que la audiencia se diera cuenta de cómo el mundo…danza Me conmovió profundamente este herrero, a pesar de las palabras muy duras que le dio. ocurriendo todos los días Por Lucarelli en la víspera de la final. “no somos una familia“.

Cariño, afortunadamente de otro tipo, incluso cuando invita a Millie al escenario. gabriel garco. El actor fue uno de los principales candidatos, pero se vio frenado por una lesión que ya había frenado sus actuaciones recientes. Llegó con la pareja de baile Giada Linney, Garco cantó el fin a mi descendencia en emisión Tiziano Ferro. Aplausos enmascarados.