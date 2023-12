Adiós a las ayudas a la primera nación en 2024: Llega el golpe más duro

Podremos decir adiós a los primeros auxilios a domicilio en 2024. Se avecina un golpe sin precedentes: esto es lo que cambiará pronto.

Comprar tu primera vivienda es un proceso costoso y agotador, por eso el gobierno Proporciona mucha ayuda en este proceso.. Estas ventajas permiten a muchos, especialmente a los jóvenes, comprar una propiedad por primera vez. A un costo más aceptable Para aquellos que tal vez no tengan mucho dinero para gastar. Una bendición, especialmente en una época en la que las viviendas se han vuelto tan caras.

Desafortunadamente, La maniobra del Gobierno Meloni no parece incluir estas ayudas. Parece que la versión de la ley presupuestaria enviada al Senado ya no incluye las ayudas en cuestión, que por tanto expirarán El 31 de diciembre de 2023. A partir de 2024, la compra de tu primera vivienda seguirá las normas habituales, por lo que tienes menos de un mes para acogerte a la ayuda. A continuación le explicamos cómo beneficiarse de él y qué cambiará en 2024.

Adiós primeros auxilios domiciliarios en 2024: ¿qué cambiará a partir de enero?

La norma que expira en 2023 se introdujo inicialmente en mayo de 2021. La flexibilización tenía como objetivo Para jóvenes menores de 36 añosDándoles mayores beneficios al comprar una nueva casa. Esto se traduce enExención del pago de impuestos de registro, hipotecarios y de agrimensura El crédito fiscal (igual al IVA pagado) para los jóvenes con ISEE es de hasta 40.000 euros. La maniobra anterior fijaba como fecha límite el 31 de diciembre de 2023, dejando así la decisión final al nuevo gobierno. estos No parecen tener intención de renovar la función.dado que parece haber sido eliminado por la nueva ley de presupuesto.

Según la nueva ley, la única prórroga parcial prevista es Fondo de Garantía de Plazos HipotecariosEl Estado lo garantiza hasta el 80% mediante la compra de viviendas cuyo valor no supere los 250 mil euros. Este fondo será refinanciado con Un total de 282 millones de euros. Por lo demás, volveremos a las reglas previas al bono. La cancelación de los impuestos adeudados se sustituirá, por tanto, por un impuesto de matriculación proporcional del 2% y un impuesto fijo hipotecario y territorial de 50 euros.

estos Todo sube a 200€ (+4% IVA) En caso de compra por parte de la empresa. El bono de primera casa será para Comprar una residencia principal no lujosa, situado en el municipio en el que el comprador resida (o pretenda fijar) su lugar de residencia. Esto sólo se aplica si no se poseen otras propiedades en el mismo municipio. Cabe señalar, en todos los casos, que la Ley de Presupuesto Aún no completadoTodavía existe la posibilidad de un cambio en el último momento.