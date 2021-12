¡Adelante el 17 de diciembre! ¿Quién arruinó los palillos?

Cuando Milo y Ever ven a Edda meditando sobre las bromas, piden explicaciones y descubren que Edda tiene la intención de contar toda la verdad sobre Kiraz. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo y trataron de convencer a Yıldız de que no dijera nada, seguros de que podría cometer un error al hablar abiertamente con Serkan. Después de robar la carta equivocada, Milo e Iver esperan que Ida no se enfrente a Bulat cara a cara, porque en este caso no pudieron evitar que ella hablara.

Idan le escribió una carta a Serkan, revelándole a su hijo toda la verdad sobre su historia de amor con Kemal. Sin embargo, el mensaje nunca llega a su destino y las presiones aumentan sobre la mujer, ya que es incapaz de lidiar con todas sus mentiras. ¿Pero quién decidió sabotear a Aidan? El traidor, como en las mejores series, es su mejor amigo o mi espada.