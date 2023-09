Acciones de Ferrari: ¿están incluidas en el Eurostoxx y está activada la compra?

El panorama no ha cambiado mucho. Todo el mundo grita sobre inflación y recesión, pero la primera sigue una tendencia a la baja y la recesión aún no ha aparecido. Es como un concierto donde los músicos tocan siempre el mismo coro y el director no puede detenerlos. Veamos el estribillo, aunque los lectores se lo sepan de memoria.

En Estados Unidos, el sector de servicios sigue mostrando signos positivos de crecimiento. El índice publicado hoy por el Institute for Supply Management (ISM) destacó un valor de 54,5 puntos, respaldado por un aumento de los nuevos pedidos, frente a los 52,7 puntos de julio. Estos datos confirman una cierta fortaleza de la tendencia económica actual, al menos en lo que respecta al sector en cuestión.

La postura de la Reserva Federal es moderada. Susan Collins, presidenta de la sucursal de Boston, enfatizó la importancia de la gestión de las tasas de interés del paciente. Su principal preocupación es la inflación y dice que se necesita más tiempo y datos precisos para convencerlo de que la inflación está realmente bajo control. Esta es una visión que coincide con sus expectativas de una posible desaceleración económica en el futuro cercano.

Si quieres saber cómo analizo los mercados de valores, lee mi nuevo libro sobre el Método Tommasini. haga clic aquí.

A la espera de la reunión del Comité de Política Monetaria prevista para los días 19 y 20 de septiembre, la Fed presentará una Liver Page a las 8 p.m. Este documento proporciona un análisis del desempeño económico del país y proporciona información valiosa a los miembros del comité. Según el análisis “Fed Watch” de CME Group, existe un 93% de posibilidades de que el tipo de interés de la Reserva Federal se mantenga sin cambios, oscilando entre el 5,25% y el 5,5%. La previsión para noviembre prevé que la tasa se mantenga estable en el 60,3%, frente al 71,8% estimado hace apenas un mes.

Escribimos que la prioridad es la inflación, y siendo ella la prioridad llegamos al estancamiento del que todos hablan como el árabe fenicio, pero nadie ha vislumbrado todavía sus cuernos. Recuerdo que esta “cosa” duró 10 años a lo largo de los años 90 y experimentamos el mayor mercado alcista que la historia había visto hasta ese momento. Muchos dicen que ese no será el caso porque la historia se repite pero nunca es la misma, por lo que es posible que nunca tengamos una recesión y que la economía crezca más allá de la inflación.

Veremos.

En la eurozona, los últimos datos de julio que llegan hoy muestran que las ventas minoristas seguirán cayendo durante el año debido a los efectos del endurecimiento gradual de la política monetaria que afecta a los consumidores. La situación en Alemania parece más compleja que en el resto de Europa. De hecho, los pedidos industriales alemanes sufrieron una fuerte caída del 11,7% en julio, una caída mucho mayor que el 4,3% que esperaban los analistas.

Si quieres saber cómo analizo los mercados, lee mi nuevo libro sobre el Método Tommasini. haga clic aquí.

Estos datos llegan a raíz de una contracción en el sector servicios estadounidense, que aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo antes de su próxima decisión monetaria prevista para el 14 de septiembre. Klaas Knott, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, señaló en una entrevista reciente con Bloomberg que los inversores que apuestan a que el BCE mantendrá las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión pueden estar subestimando la posibilidad real de que las tasas de interés aumenten. El viejo lema “muro o sin muro, un paso por delante” se aplica a la serie del BCE. Ahora veamos la acción que nos llama la atención.

Acciones de Ferrari: Ferrari ha tenido un año excelente. El fabricante de automóviles ha experimentado un asombroso aumento del 42% en el valor de sus acciones desde principios de año. Este crecimiento ha hecho que las acciones vuelvan a acercarse al máximo histórico de 300 euros que alcanzaron en julio, siete veces su valor cuando salieron a bolsa en enero de 2016. Este desempeño ha llevado a una valoración de Ferrari en alrededor de 54 mil millones de euros. Esto supone aproximadamente 41 millones de euros por cada coche vendido el año anterior, para un total de 13.221 coches.

Al observar los resultados de Ferrari, uno se da cuenta del increíble poder de fijación de precios de la empresa. En el primer semestre del año se vendieron 6.959 coches, un aumento del 3,8% respecto al año anterior. Sin embargo, lo realmente sorprendente es que el volumen de operaciones aumentó un 17,2% (o un 15% en igualdad de condiciones), hasta los 2.900 millones de euros. Los beneficios operativos aumentaron un 30,5% hasta 822 millones, con un margen operativo del 28,3%, frente al 25,4% del año anterior. El resultado neto aumentó un 29% hasta 631 millones de euros. Aún más sorprendentes fueron los resultados del segundo trimestre, donde el margen operativo se acercó al 30%, a pesar de una caída del 2% en el volumen de ventas.

Si quieres saber cómo analizo los mercados, lee mi nuevo libro sobre el Método Tommasini. haga clic aquí.

En la última convocatoria de resultados, celebrada el 2 de agosto, el director ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, destacó el “rendimiento excepcional en personalización”. Estos programas permiten a los clientes personalizar sus automóviles, un servicio que ha gozado de una enorme popularidad. Esto, combinado con las series limitadas altamente rentables, ha fortalecido la posición de Ferrari en el mercado. Según los analistas de Bloomberg Intelligence, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) por vehículo vendido alcanzó un récord de 173.000 euros en el segundo trimestre.

Con estas cifras excepcionales, Ferrari ha revisado al alza sus previsiones para todo el año. Ahora espera una facturación de 5.800 millones de euros, frente a la previsión anterior de 5.700 millones de euros, y un margen operativo de más del 26%, ligeramente superior a las estimaciones anteriores. Si bien esta revisión puede parecer conservadora, considerando su margen operativo de más del 28% en el primer semestre, Ferrari se encuentra en una posición sólida. Otro signo de la fortaleza de la empresa es el hecho de que su cartera de pedidos ya está llena hasta 2025.

Evidentemente, la inclusión en la cesta del Eurostoxx no tenía por qué hacerse oficial ayer y bastaba ya hace unas semanas, si no un mes, con hacer algunos cálculos sencillos. Así que es posible que parte del impulso que mostraron las acciones de Ferrari la primavera pasada provenga de esta situación. Pero también es cierto que las acciones de Ferrari volvieron por completo a lo que eran antes, es decir, en mayo de 2023, y este es un dato que sólo se puede tener en cuenta, o lo que es lo mismo, es como si dijéramos que ha vuelto a la base de la balanza.

Como actor independiente del mercado de valores, intentamos comprar acciones de Ferrari cuando alcanzaron los máximos, pero en este punto es mejor intentar llegar al fondo de la congestión en la que nos encontramos. Hablando francamente, es difícil romper una congestión que se expande horizontalmente.

Si quieres saber cómo analizo los mercados, lee mi nuevo libro sobre el Método Tommasini. haga clic aquí.