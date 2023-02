Abogado jubilado se convierte en sacerdote a los 70: de la pierna a México, nueva vida tras la muerte de su esposa

De abogado de éxito en Italia a sacerdote en una provincia remota de México. Esta es la historia de Carlos de LazzarettiA sus 70 años, el pensionado, viudo, padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos decidió cambiar su día a día, dejando a su propio Lex para tomar sus votos el 10 de febrero en una ceremonia en la Catedral de Puebla. Arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Código QR y Cuaresma online: La Iglesia es cada vez más inteligente en la era pospandemia Por Iacopo Scaramuzzi

23 de febrero de 2023

“Su historia es un testimonio de vida, de conversión y de fe. Un camino de iniciación a la fe cristiana fruto de una vocación”, dijo el arzobispo durante el acto de juramentación. El nuevo sacerdote dice que ahí se encendió su fe muerte de esposa hace 32 años Después de un período inicial de rebeldía contra la fe, lo impulsó a dejar esa profesión y mudarse a México para seguir una carrera que dice “siempre ha existido”.

En México, Lazaretti estudió religión en el seminario “Redemptoris Mater” de Puebla, la capital del estado del mismo nombre, ubicado al sur de la capital. “He venido a hacer la voluntad de Dios en esta tierra tan hermosa y encantadora que encanta hasta a mis hijos”, dijo el nuevo sacerdote.

México, el presidente Obrador “volará” el tren maya. La polémica vía férrea se elevará sobre el bosque Por Daniel Mastrogiacomo

16 de febrero de 2023

“Para mí es un sueño y no quiero despertar”, agregó.La edad no es una barrera“Tengo 70 años, estoy jubilado, pero no ha terminado porque todavía tengo tiempo para hacer algo que valga la pena”, concluyó. De esta manera Lazaretti pasó a formar parte de un cuerpo de 400 sacerdotes. Arzobispo de Puebla y atiende a 316 parroquias.