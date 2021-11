Abandonado por el gobierno nadie me dice nada

En declaraciones a Fanpage.it, el padre de Verónica de Nieto dijo: “Estados Unidos e Italia me ignoraron por completo”. Veronica de Nieto Asesinado en su apartamento San Francisco Enero pasado. Ella murió de vejez 34 años, Después de que ella se fue Estados Unidos Hace cuatro años. Allí conoció a su camarada. Ciertamente la mató, pero logró escapar a México. Esa persona tendrá un premio millonario, pero desde hace meses la familia de 34 años en Latina no tenía noticias sobre el estado de la investigación. El padre de Veronica a Fanpage.it: “Gobierno dejado en paz” Para micrófonos Fanpage.it El padre de Verónica dijo: “Estados Unidos e Italia me ignoraron por completo. Mi hija es una mujer italiana y me duele que el gobierno no haya hecho nada para que se haga justicia. Estamos completamente locos”. Abogado: “No sabemos dónde está el juicio”. El asesino degolló a la niña, salió del apartamento de Verónica, fue a la gasolinera a repostar e incendió todo el edificio. Se busca a Renato Yedra Briseno por el asesinato de un italiano de 34 años. Sin embargo, según las últimas noticias, pudo escapar a México. Fue recompensado con casi $ 10 millones. “No tenemos otra información. Estados Unidos nos dice: ‘Estamos investigando’. Pero realmente no sabemos nada. Han pasado unos 10 meses desde la muerte de Verónica y todavía no sabemos nada”, dijo el abogado de la empresa. Familia De Nieto, Valerio Masci.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });