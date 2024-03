“A través del Ritual”, A través del Ritual: Danzas Italianas en México

Se llama “True the Right”, un proyecto del circuito de danza de Campania que ganó el concurso Boarding Pass Plus, promovido por el Ministerio.

Se llama “por ritual”, por ritual, por plan. Circuito de baile de Campania Ganó la tarjeta de embarque y el concurso promovido por el Ministerio de Cultura para seleccionar nuevos proyectos multidisciplinarios de teatro, danza, música y circo y apoyar itinerarios y colaboraciones internacionales entre profesionales italianos y no italianos.

En esencia, la danza italiana se “centra en torno a ritos religiosos, expresiones de tradiciones y elementos simbólicos de personas y lugares. El ritual se ve realzado por el acto de convertirse en la palabra del cuerpo en un espacio y tiempo moldeados por el gesto. Así, el cuerpo, a través de ritual, se convierte en un elemento de comunicación entre pasado, presente y futuro, útil para celebrar experiencias, acontecimientos y significados, que están intrínsecamente ligados a un patrimonio regional, pero que también existen en la existencia humana de cada persona y en cualquier lugar del mundo. ” el explica. Claudio MalangonEligen juntos al coreógrafo Emma Cianchijuntos respectivamente Luigi Arruda y Marcella MartucilloBailarines y bailarinas italianas menores de 35 años.

El Circuito de Danza de Campania lidera una asociación Asociación RaIDFestivals, The New Dance Young Talent (Holanda) y Festival de Danza Contemporánea Alternativa Hidalgo (México)La primera etapa internacional de “La verdad la derecha” está prevista después de Nápoles, Salerno y Avellino. A partir de la procesión de “Cente” y “Fujenti”, nos preguntamos hasta qué punto el concepto de ritual se aplica a diferentes contextos sociales y culturales. Los gestos, incluso los más simples, adquieren un carácter paradigmático como repetición de acciones de dioses, héroes, espíritus o antepasados, de los cuales las actividades ordinarias de los seres humanos son un pálido reflejo. Como resultado, una especie de ritual con movimientos corporales, posturas y actitudes específicas, en una secuencia precisa, conduce a una danza que calma y libera. No sólo una muestra, sino también una exposición de fotografía “Sagrada y Profana” comisariada por Gianfiero Scafuri, con imágenes de Gianfiero Scafuri, Giada Ruppo y Claudio Malangone.

