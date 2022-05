El horóscopo del período ciertamente conserva dos importantes novedades. El primero es Mercurio entra en Géminis. Este planeta es símbolo del intelecto, la razón y la creatividad, y en combinación con este signo puede hacer volar chispas. Los Géminis son realmente imaginativos por naturaleza. La segunda novedad de este período es la entrada de Venus en Aries, y esta combinación muy poderosa: Venus es en realidad el planeta del amor, mientras que Aries es por definición un signo emocional y decisivo. Aquí está nuestra clasificación de mediados de mayo de los signos más afortunados, con algunas sorpresas para los menos favorecidos por las estrellas. El signo más desafortunado de este momento es Virgo: los astros pueden castigar las peripecias de este período, pero no hay intención de arrepentimiento. A mediados de mayo estos serán los signos más afortunados.

Le sigue Capricornio: Este no es momento de dulzuras y abrazos, y es mejor que la pareja se dé cuenta de eso. En décimo lugar está Libra: decir algunas mentiras, aunque sean pequeñas para ser amable, ciertamente no sería su estilo de trabajo. Date prisa para ser sincero, pero ten cuidado de no ser demasiado duro. Él Sagitario En este período es especialmente sensible: cuidado con las bromas y los argumentos estériles, que, por desgracia, no le faltarán. Cerca del centro de la mesa está Cáncer: de su habitual aura de joven santo puede sacar una pequeña travesura, que algunos pueden encontrar muy emocionante.

A mediados de mayo, esta será la señal más afortunada de que encontrarán la paz después de semanas de dolor y lucha.

Géminis se beneficiará de Mercurio en su signo y se sentirá especialmente creativo e inteligente: pero tenga cuidado de no volverse intolerable en su exceso de seguridad. En sexto lugar viene Acuario, quien tendrá que lidiar con algunos pensamientos muy impuros. Escorpio lo sigue, finalmente encontrando algo de paz mental y el deseo de volver a ganar corazones a diestra y siniestra. Cerca del estrado está el toro, signo de que en este período irradian simpatía y caridad.

Piscis Medalla de Bronce: Evite el aburrimiento, este es el momento de lanzarse a actividades imprudentes. El segundo lugar es para Leo, quien deberá luchar para recuperar el amor y esclarecer quién es el responsable. Finalmente, el mes más afortunado es Aries: será un período lleno de amor para recibir y dar, y esto significa una gran confianza y recuperar la confianza en uno mismo y en el resto del mundo.

profundizar

Además de Leo y Acuario, estos son los tres signos del zodiaco que según el horóscopo maya vivirán el mágico mes de mayo lleno de amor y dinero.