950€ al día, un trabajo demasiado bueno para ser verdad: de hecho, es una estafa

Las estafas también están muy extendidas en la web entre los anuncios de empleo: tomemos uno de los últimos que circulan. Promete unos ingresos de 950 euros al día. Es inalcanzable, pero se enamoran de él.

no todo Anuncios de empleo Sincero: Por ridículos que parezcan, incluso entre las ofertas publicadas por empresas aparentemente serias y confiables, hay algunas Trucos peligroso. Se esconden detrás de oportunidades que son demasiado tentadoras para ser ciertas, pero muchas personas son víctimas de ellas, lo que resulta en la pérdida de dinero y datos confidenciales.

El escenario empeora si se considera que una de las últimas “operaciones abiertas” se anuncia directamente a través de WhatsApp. No es lo primero que examinamos: después Estafa de código de autenticaciónConsideremos ahora el trabajo que promete 950 euros al día con pago instantáneo. También entendemos lo que debe hacer una vez que reciba la carta penal.

Whatsapp, estafa laboral alcanza los 950€ al día

No necesitas registrarte en una plataforma de búsqueda de empleo para arriesgarte El recibe un mensaje Estafador de WhatsApp. La última tendencia entre los usuarios de la app de mensajería más utilizada en el mundo son las siguientes palabras: “Hola, somos el departamento de RRHH de TrovoLavoro y has sido seleccionado para un puesto online a tiempo parcial o tiempo completo”. Al parecer, esta podría ser una oportunidad interesante. La inocencia del mensaje hace que muchos soliciten información para conocer más detalles sobre la oferta.

El remitente es A. numero extranjero Con el prefijo +95. Queriendo aprender más sobre esta oportunidad, resulta “Es una tarea muy sencilla que se puede realizar desde casa sin restricciones de tiempo ni espacio”.. el salarioIncluso asciende a 280-950 euros al día y se paga cada 24 horas. El principal requisito es poder garantizar 80 minutos diarios Acción: Quien acepte la propuesta deberá hacer clic en el enlace enviado por el contacto de WhatsApp. De hecho, los primeros 50 candidatos pueden recibir 20 euros adicionales además del salario habitual.

Claramente no es algo real: es una estafa, aunque aún no se sabe mucho sobre el verdadero remitente. es bueno recordar que Comunicación vía WhatsApp Es una forma poco profesional de intercambiar información comercial y, por lo tanto, poco probable. Además, el mensaje también llega en días festivos, lo cual es poco probable. muy importante no hagas clic En cualquier enlace enviado por el remitente y no intente contactar con él. El número debe bloquearse inmediatamente y denunciarse como spam o estafa.