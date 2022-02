5 fattori da seguire oggi sui mercati da Investing.com

© Reuters.



Investing.com – Ecco gli eventi principali da seguire sui mercati finanziari queto martedì 1 de febrero:

1. Juegos tutti sul

Pochi giorni dopo la maxi-acquisizione di Activision Blizzard (NASDAQ:) da parte di Microsoft (NASDAQ:), Sony (T:) ha anunciado di aver chiuso un accordo da $3,6 miliardi per l’acquisizione di Bungie, Association di Videogame independiente e ideadora de Halo y Destiny. Attenzione quindi ai titoli del settore negli scambi europei, ven Ubisoft (PA:) y CD PROJEKT (LON:).

2. El invierno delle cripto

Il ha perso il 19% nel mese di gennaio mentre l’ha ceduto il 26%, un ricordo di quanto accaduto nel 2018 all’alba del cosiddetto “inverno delle cripto”. Tuttavia, secondo molti analisti, le dinamiche del 2018 restano molto diversity da quelle attuali con più somiglianze rispetto a quanto accaduto nell’estate 2021.

3. Banco central

El Central Bank of Australia ha decidido mantener el interés de fermi allo 0,10% come previsto dal mercato, diversamente da quanto tracciato dalla Fed y dal possibile aumento chearrival giovedì dalla Bank of England. Nello stesso giorno si riunirà la BCE.

4. Borsa

Segno positivo oggi nei principali indici dell’Asia/Pacifico, con e chiusi per ferie. Il è in rialzo dello 0,3%, mentre l’ha chiuso in rialzo dello 0,5%.

Por quanto riguarda l’Europa, i futuro indicano il en rialzo di 200 punti, il a +160 punti e il Cac a +44 punti.

5. Macro de agenda

Tra i principali appuntamenti macroeconomici di oggi si segnalano le vendite al dettaglio della Germania, l’ in Francia, la in Germania, oltre alle letture dei PMI manifatturieri di , , , , ed.

PMI manifatturiero in arrivo nel pomeriggio anche negli , dove seguiranno il Redbook Retail Sales Index y le scorte settimanali API.

Non perderti gli apppuntamenti più importanti del calendario economico: https://it.investing.com/economic-calendar/