19”83 de México ’68, puños apretados y leyendas memorables

Peter Norman, New York Times, 4 de octubre de 2005

Entre los 12 atletas negros que votaron a favor de boicotear los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México de 1968, dos de los favoritos en los 200 metros masculinos eran John Carlos, de 23 años, nacido y criado en Harlem, y Tammy Smith, una joven y prometedora atleta de 24 años de Tejano. , el séptimo de once hijos. Ambos formaban parte del Proyecto Olímpico de Derechos Humanos, un movimiento de derechos civiles nacido a finales de 1967 durante los próximos Juegos Olímpicos. Carlos declaró poco después: “Estamos cansados ​​de ser carne de desfile en los Juegos Olímpicos y carne de cañón en Vietnam”.

El clima de esos años era caluroso, y la situación de los derechos civiles en Estados Unidos era muy peligrosa, el brutal asesinato de Martin Luther King ocurrió 6 meses antes de que comenzaran los juegos y se produjeron episodios de racismo, discriminación y. La violencia contra los negros estaba a la orden del día.

La votación del boicot no siguió la voluntad de los dos atletas y la mayoría decretó la participación en los Juegos. El 16 de octubre de 1968, los ojos de los espectadores en Azteca, Ciudad de México, estaban fijos en las dos “Flechas Negras”, dispuestas a todo para conseguir el resultado, y muy conscientes de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. día El orgullo y la satisfacción de los dos atletas que habían sudado y sacrificado en la parrilla de salida se vieron empañados de alguna manera por la convicción de que ni siquiera el primer puesto ayudaría a sacudir la situación y devolver la gloria a su pueblo. La idea es que si ganan “gana el americano” y si no “pierde un negro”.[1], resonó en sus cabezas como un taladro, un ruido insoportable, interrumpido quizás sólo por el disparo del titular. Comienza la carrera.

La salida de Smith no fue buena, de hecho fue Carlos quien se impuso en los primeros compases, ganó unos dos metros a sus oponentes, y sólo después de la curva el joven texano liberó toda su potencia y adelantó uno tras otro. Ya no podía ver a nadie frente a él. A veinte metros de la meta levantó los brazos en señal de triunfo, 19 segundos y 83, récord del mundo. Detrás de él, Carlos mira rápidamente a su izquierda y ocupa el segundo lugar, cuando cruza la meta a 20″10, no se da cuenta del australiano Peter Norman, de 26 años, que le adelanta por la derecha para terminar la carrera en 20″06. ocupa el segundo lugar. Aquí hay una etapa que el mundo nunca olvidará, y cruzando la línea en un feroz intento de robar unas centésimas de segundo a la historia, estos tres jóvenes atletas comienzan la verdadera carrera de sus vidas.

Se puede leer la tensión en los rostros de dos atletas negros antes de la ceremonia de los premios Tommy Smith Podium, quienes han decidido que ser rápidos no es suficiente, necesitan usar la escena como plataforma para enviar un mensaje de ira y contraatacar. Por los derechos humanos.

Habrían aparecido descalzos como símbolo de pobreza, y Tommy tenía una bufanda y John un collar, en memoria de sus hermanos negros que habían sido asesinados durante la lucha, y se suponía que ambos debían usar guantes negros para simbolizar el poder negro, pero El atlético Harlem los olvidó en la rebelión. Peter Norman los escucha hablar y sugiere que se divida los guantes, Smith tomando el derecho y Carlos el izquierdo. Un australiano que abiertamente no protestaba, junto con dos de sus compañeros de equipo, decidieron llevar la cinta del Programa Olímpico para los Derechos Humanos justo encima del escudo de armas del país.

Una vez en el escenario, mientras sonaba el himno nacional, el mundo vio dos puños negros levantados hacia el cielo y dos cabezas de velocistas inclinadas, completando la imagen de una estatua normanda ahora legendaria. Con una visión decidida, me siento orgulloso de poder participar en este gesto pacífico de rebelión y resistencia.

Al contrario de lo que podría pensarse viendo vídeos o fotografías, Peter Norman fue en realidad mucho más que un simple extra en aquel largo día mexicano. Al menos, aparentemente, si bien podía separarse de su no “batalla”, tomó una decisión, y la fuerza de su gesto igualó los puños levantados de Smith y Carlos.

Las respuestas a este dramático gesto revolucionario no se hicieron esperar, inmediatamente surgieron todo tipo de reacciones desde el estadio, dominando los silbidos e insultos con gritos de aprobación y aprobación, pero las verdaderas consecuencias llegaron después y quedaron efectivamente resumidas. Las palabras del jefe de la delegación estadounidense, Payton Jordan, que inmediatamente declaró: “Se arrepentirán por el resto de sus vidas”. Los dos fueron inmediatamente expulsados ​​del equipo y de la Villa Olímpica, enviándose la disculpa del equipo estadounidense al COI para que el resto de los atletas no se involucraran en ninguna acción. A partir de ese momento, fueron muchas las humillaciones, amenazas, actos vandálicos y consecuencias que ellos y sus familias tuvieron que sufrir. Abandonarlo..

Para Norman, las consecuencias fueron pequeñas pero seguras, fue excluido de los Juegos de Munich, y años después, incluso cuando se reconoció el carácter revolucionario del gesto, su imagen permaneció en la sombra y nunca fue honrado. Calificado internacionalmente. Peter Norman, un atleta impecable, todavía poseedor del récord de 200 metros de Oceanía, héroe nacional y profesor de educación física, es a menudo olvidado o eclipsado.

“Tuvimos que cargar nuestra cruz en América” ​​- dice Carlos – “Pedro tuvo que cargar una cruz grande porque no tenía a nadie que lo ayudara excepto a su familia”. Murió de un infarto a la edad de 64 años, el 3 de octubre de 2006, unos cuarenta años después de aquel fatídico día. Relatan diferentes recuerdos, todavía niegan los méritos de haber creado el oficio, y ni siquiera los viejos amigos pueden volver a unirlos. Sin embargo, al enterarse de la muerte de Norman, ninguno de los dos tiene un momento de incertidumbre: deciden volar a Australia para presentar sus respetos a su amigo y camarada.

El coraje les costó caro a estos hombres, y cuando se le preguntó si se arrepentía, Smith declaró momentos después: “Ese gesto fue mío. Lo pensé, lo quise, lo creí. Lo necesitaba, lo necesitábamos. Si no lo hubiera hecho, Si lo hiciera, ahora sería un hombre diferente.” , No seré el hombre que soy, y al final soy feliz.”[2]

Dose y Tommy durante diecinueve segundos. Debieron pasar unos diecinueve segundos desde que me enteré por un amigo de que Tommy Smith estaba en Italia durante tres días hasta que me encontré en la puerta con una bolsa al hombro y cuatro sándwiches. botella de agua, mi camiseta colectiva con el puño legendario impreso, sin tener idea de cómo iba a conocerlo.

El ahora ex atleta fue el invitado de honor en el prestigioso encuentro internacional de atletismo que se celebra cada año en Wrighty, que este año estuvo dedicado a otra leyenda del deporte, Pietro Mennia, quien logró unos increíbles 19”72 del texano en 1979.

Salgo de Bolonia mientras todos todavía duermen y me espera un viaje por el centro de Italia, con tiempos y conexiones imposibles y sin certezas, en un intento de intercambiar unas palabras con la leyenda que dio nombre a nuestro grupo.

Después de varias horas de espera, pude verlo dentro del área de invitados, me lancé sobre las barreras y lo llamé, él giró desde su metro ochenta y me sonrió, señalando su camiseta con el puño, y mi terrible inglés, por esta vez agravada por la confusión, me llovieron con muchos elogios y agradecimientos, etc. Gruñendo, le pido que se haga una foto conmigo, sale de las barreras y me estrecha la mano (¡con la famosa mano!) y nos damos una vuelta. foto antes de que la seguridad lo escolte hasta el inicio del evento.

Unas trece horas de viaje, ese momento con Tommy Smith, pero había que hacerlo, la llama que aquellos tres muchachos decididos e intrépidos encendieron en el escenario hace casi cincuenta años aún arde, y es nuestro deber mantenerla encendida. Esta vivo.

Leonardo, Colectivo Tommy Smith

[1] Tommy Smith declaró tras la victoria: “Hoy gané, ganó un estadounidense. Si yo hubiera perdido, él habría perdido una niña”.

[2] Véase Gedini R., El camarada Tommy Smith y otras historias de deporte y política, Malatempora, 2008, p. 12 y p.214

