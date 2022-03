155 países del mundo donde la gasolina cuesta menos que Italia

El precio de la gasolina, así como el del gasóleo, el GLP y el gas natural para automóviles, se encuentra bajo presión por el aluvión de subidas que hacen realmente difícil la vida no solo de los propietarios de vehículos, sino también, indirectamente, de toda la sociedad. en relación con el empuje alcista de los precios de los bienes transportados por carretera. Para explicar estos aumentos, usamos una combinación de la trayectoria ascendente lenta e implacable tomada el año pasado después de las pausas impuestas por la pandemia y la emergencia del conflicto que estalló en el frente oriental de Europa. En cuanto al segundo punto, la sombra de la especulación es muy grande porque por el momento no hay prohibición ni siquiera una disminución en la oferta de gas y petróleo, y el aumento de los precios mayoristas no justifica el aumento registrado en las gasolineras, con gasolina tocada en algunos casos Compartir 2,5 euros el litro. En cambio, ¿cuál es el precio de la bomba en otros países? Hemos comparado los precios de la gasolina en 170 países del mundo, actualizados el pasado 7 de marzo, en GlobalPetrolPrices.com. Datos absolutos que, obviamente, deben contextualizarse en la situación socioeconómica de cada país, renta per cápita y Tasa de impuestos especiales locales que pesa sobre el combustible. Además, no debemos olvidar que el precio final se ve afectado por el tipo de cambio: el petróleo se negocia en dólares, y la relación del dólar con las monedas de los países individuales juega un papel en la tasa de bombeo.