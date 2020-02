Modelos ONU: NCMUN 2020

Institución:

Nuevo Continente Celaya

Nivel académico:

Secundaria y Preparatoria

Comités:

General Assembly

Disarmament and International Security Committee (DISEC)

Security Council, North Atlantic Treaty Organisation

Economic and Social Council (ECOSOC)

Commission on the Status of Women (CSW)

Human Rights, World Health Organization

UNICEF 1, UNICEF 2

International Criminal Court

Contactos:

Karla Ximena González Guerra

E-mail: internalncmun@nuevocontinentecelaya.edu.mx

Responsable académico:

Marco Antonio Rivera Oviedo

E-mail: mariverap@nuevocontinentecelaya.edu.mx